شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يعلق على المفاوضات مع النقاز: اللاعب صاحب اقتراح العودة للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، على مفاوضات النادي مع التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للترجي ولاعب الفريق السابق، قائلا: "البعض يرى أن حمدي النقاز هرب من الفريق، ولكن اللاعب شرح الأسباب وأكد بأن رحيله بسبب عدم حصوله على مستحقاته من النادي".

وأضاف كارتيرن في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك قائلا: "النقاز فاز في قضيته ضد النادي أمام الفيفا، وله مبلغ مالي كبير لدى النادي وهذا يدل على صحة موقفه، واللاعب هو من اقترح العودة للزمالك، وسيتنازل عن القضية التي حصل فيها على حكم ضد القلعة البيضاء".

وأوضح المدير الفني أن المفاوضات لا تزال قائمة بين إدارة النادي واللاعب، وأنه يرحب بعودة النقاز للفريق لأنه لاعب مفيد.

وغادر حمدى النقاز، القاهرة، فى الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين، دون التوصل لاتفاق مع مسئولى القلعة البيضاء حول تسوية مستحقاته المالية المتأخرة، ومن ثم العودة للزمالك فى الموسم الجديد.