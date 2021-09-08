شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يدرس الاستعانة بمدرب أجنبى لخلافة مختار مختار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد كرم، عضو مجلس إدارة نادي غزل المحلة، أن الإدارة وافقت على رحيل مختار مختار بعد استقالته، موضحا أن هناك اتجاها لاختيار مدرب أجنبي وليس مصريا.

وأضاف خالد كرم خلال تصريحات تليفزيونية أن الإدارة تستهدف اختيار لاعبين مميزين لتحقيق أهداف الجماهير، وأنه تم التعاقد مع 4 صفقات بصفة رسمية لدعم الفريق الموسم المقبل.

وتقدم مختار مختار المدير الفني لفريق غزل المحلة باعتذار رسمي عن استكمال مهام عمله مع الفريق خلال المرحلة المقبلة، بعدما أجرى اتصالا هاتفيا بالمهندس على العباسى رئيس شركة قدم لكرة القدم.

ولم يُكمل مختار مختار أسبوعا فى مهمته مع الغزل، حيث تولى المهمة فى 30 أغسطس الماضى، لخلافة خالد عيد الذى تمت إقالته بعد نجاحه فى الإبقاء على الفريق بالدورى الممتاز.