شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شعبان يؤجل انطلاق معسكر سيراميكا لمدة أسبوعين بعد إعلان موعد الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لنادى سيراميكا بقيادة الكابتن هيثم شعبان تأجيل إطلاق معسكر الفريق الذي كان من المفترض بدايته الأربعاء لمدة أسبوعين بمدينة شرم الشيخ.

وجاء قرار المدير الفني لسيراميكا بعد إعلان اتحاد الكرة المصري بشكل رسمي بدء الموسم الجديد يوم 25 أكتوبر المقبل.

ورفض شعبان وصايا وترشيحات وكلاء اللاعبين، لبعض الأسماء المرشحة لتدعيم صفوف سيراميكا استعدادا للموسم الجديد، والمقرر انطلاقه نهاية الشهر الجاري، أو الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل.

وأبلغ شعبان إدارة سيراميكا أن جميع الصفقات المقرر ضمها للفريق هذا الصيف سيتم اختيارها بعناية ويتم ترشيحها منه شخصيا، وبالتالي التحدث مع وكيل اللاعب والنادي الذي يلعب به لإتمام التعاقد.

وأكد المدير الفني للفريق لمجلس الإدارة بالنادي أنه وضع بعض الأسماء المميزة والمستهدفة للتدعيمات، موضحا أنه لن يكون رد فعل لترشيحات وكلاء اللاعبين وتحديد القائمة التي سيخوض بها منافسات الموسم المقبل.

وطالبت إدارة النادي هيثم شعبان بالانتهاء من التقرير الفني الذى يحسم ملف الراحلين عن النادي، وفقا للخيارات المطروحة من بدائل فى الصفقات المحتملة لتعزيز صفوف النادي، حتى يستقر فيها الطرفان على الميزانية المرصودة لصفقات الصيف المقبل، والاحتياجات التي يمكن توفيرها في ضوء هذه الميزانية.

وأنهى سيراميكا بطولة الدورى العام هذا الموسم في المركز لعاشر بجدول المصرى برصيد 39 نقطة جمعهما من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 15 لقاء بينما خسر الفريق الصاعد حديثا لدورى الأضواء والشهرة 11 مواجهة.