محمود شبانة: أتمنى أكون عند حسن ظن الزملكاوية وأقدر مع زمايلى تحقيق البطولات

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القاهرة - سامية سيد - أعرب محمود شبانة، لاعب نادى الزمالك المنضم حديثا للفريق قادما من أسوان، عن سعادته بارتداء التيشيرت الأبيض، مؤكدا أنه كان من أحلامه الانضمام لفريق كبير، متمنيا أن يكون عند حسن ظن الجماهير الزملكاوية ويسعى مع زملائه حصد البطولات وإسعاد الجماهير.



محمود شبانة

ونشر شبانة، عبر حسابه على انستجرام، صورا له بالقميص الأبيض بعد التوقيع مع حسين لبيب، رئس اللجنة التى تدير النادى، وفاروق جعفر وحسين السيد، صحبها بتعليق: "الحمد لله حققت حلم من أحلامى بانضمامى لنادى كبير زى نادى الزمالك، وإن شاء الله أكون عند حسن ظن جمهور نادى الزمالك الكبير وأقدر مع زمايلى إننا نحقق كل البطولات ونسعد جمهورنا".





وأضاف شبانة: "وحابب أشكر نادى أسوان، على الفترة اللى قضيتها معاهم، وإن شاء الله ربنا يكرم الفترة الجاية ويكتبلى فيها الخير".



شبانة مع رئيس اللجنة

وكان نادى الزمالك، أعلن أمس الثلاثاء، عن إتمام ثانى صفقاته الرسمية، بضم محمود شبانة مدافع فريق أسوان لمدة 3 سنوات مقبلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم خط دفاع الفريق الأبيض فى الموسم الجديد.





ووقع اللاعب على العقود فى حضور حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك وحسين السيد عضو اللجنة، وفاروق جعفر المستشار الفنى لمجلس الإدارة.

وكانت إدارة الزمالك، توصلت لاتفاق مع مسئولى نادى أسوان على كل التفاصيل الخاصة بالصفقة وحسم ضم اللاعب رسميا، ليصبح ثانى الصفقات بعد ضم عمر كمال عبد الواحد من نادى المصرى البورسعيدى.