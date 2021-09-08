شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى النقاز يغادر القاهرة دون التوصل لاتفاق مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر الدولى التونسى حمدى النقاز، لاعب الترجى الرياضى التونسى والزمالك السابق، القاهرة، فى الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين، دون التوصل لاتفاق مع مسئولى القلعة البيضاء حول تسوية مستحقاته المالية المتأخرة، ومن ثم العودة للزمالك فى الموسم الجديد.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب أن النقاز لم يتوصل لاتفاق مع مسئولى الزمالك فى الجلسة الثانية التى عقدت يوم الأحد، وغادر اللاعب القاهرة من أجل زيادة بعض أصدقائه، ومن المتوقع أن يعود إلى تونس مباشرة عقب الانتهاء من تلك الزيارة.

وأضاف المصدر أن الأمور بين الزمالك وحمدى النقاز لم تنته وما زال هناك مفاوضات بين الطرفين، إلا أن تلك المفاوضات لم تحسم حتى الآن.

وكان الزمالك عرض على النقاز التعاقد معه لمدة 3 سنوات مقبلة، والحصول على 500 ألف دولار فى الموسم الواحد، مع تنازله عن مستحقاته القديمة.

وتمسك حمدى النقاز بالحصول على 700 ألف دولار فى الموسم الواحد، وهو ما رفضه مسئولو الزمالك، ليتم الوصل لحل وسط بأن يحصل اللاعب على 600 ألف دولار فى الموسم.

حمدى النقاز انضم إلى نادى الزمالك قبل في موسم 2017/2018، قادماً من صفوف النجم الساحلى التونسى، حيث شارك النقاز في 63 لقاء مع الفريق الأبيض صنع خلالهم 9 أهداف ولم يسجل.

وبعد فسخ تعاقده مع الفريق الأبيض، انضم النقاز إلى فريق سودوفا بالدورى الليتوانى، لكنه لم يشارك سوى في مباراة واحدة، قبل أن يعود إلى الدورى التونسى عبر بوابة الترجى، ليشارك في 34 مباراة سجل خلالهم هدفاً واحداً وصنع 3 أهداف أخرى.