شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: عمر كمال "جوكر" يلعب فى 4 مراكز.. وشبانة سيكون له دور مهم بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، عن صفقات النادي الجديدة، موضحا أن عمر كمال عبد الواحد الوافد من المصري لاعب مهم ويجيد اللعب في 4 مراكز، وسيساعد الفريق في الفترة المقبلة.
وأضاف المدير الفني في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك أن اللاعب انتظم في تدريبات الفريق بعد إعلان الصفقة رسميا، وشدد على أن فريق الزمالك سيستفيد كثيرا من المرونة التكتيكية للاعب خلال الفترة المقبلة.
وعلق على صفقة محمود شبانة مدافع الفريق الجديد المنضم من أسوان قائلا: "لاعب جيد وصغير السن وسيكون له دور مع الفريق في الموسم المقبل".
فى سياق متصل، أكد كارتيرون أن جميع المباريات التي خاضها الفريق في الدوري الموسم المنقضي كانت صعبة، مضيفًا أنه لم يتأكد من فوز الفريق باللقب إلا بعد انتهاء لقاء الانتاج الحربي في الجولة قبل الأخيرة من منافسات البطولة.
وشدد المدير الفني أن هناك شعور داخلي ومؤشرات كان تدل على أن الزمالك يقترب من لقب الدوري مثل الفوز على فريقي طلائع الجيش والاتحاد السكندري في الدقائق الأخيرة.
وأوضح أن الزمالك يستحق لقب الدوري والفريق بذل مجهودا كبيرا في الدور الثاني، وخاصة آخر 7 أسابيع ليقتنص اللقب بعد منافسة شرسة مع الفريق المنافس.