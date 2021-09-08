"البعض يراه هاربًا ولكن".. كارتيرون يُعلق على مفاوضات الزمالك مع حمدي النقاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

قال المدير الفني الفرنسي لفريق الزمالك، باتريس كارتيرون، إن ناديه مازال في مرحلة التفاوض مع اللاعب التونسي حمدي النقاز.

وأشار كارتيرون، عبر تصريحات أوردها الموقع الرسمي لنادي الزمالك، إلى أنه يرحب عودة حمدي النقاز لفريقه مرة أخرى؛ حيث يراه لاعبًا مُفيدًا.

وأضاف المدير الفني الفرنسي للزمالك: "البعض يرى أن حمدي النقاز هرب من الفريق، ولكن اللاعب شرح الأسباب وأكد بأن رحيله بسبب عدم حصوله على مستحقاته من النادي".

وأتم مدرب الزمالك تصريحاته بقوله:"النقاز فاز في قضيته ضد النادي أمام الفيفا، وله مبلغ مالي كبير لدى النادي وهذا يدل على صحة موقفه، واللاعب هو من اقترح العودة للزمالك، وسيتنازل عن القضية التي حصل فيها على حكم ضد القلعة البيضاء".