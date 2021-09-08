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الاتحاد الليبي: الوقت ضيق لتعيين مدرب جديد لمصر.. ونتمنى استمرار المنافسة بيننا

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد خميس آدم نائب رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم أن الوقت لم يكن مناسبا لتغيير الجهاز الفني لمنتخب مصر في خضم منافسات تصفيات كأس العالم.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" قال آدم :"الوقت ضيق جدا، المدرب الجديد يحتاج لفترة أطول من هذه حتى يبدأ عمله".

وأقال الاتحاد المصري لكرة القدم حسام البدري وجهازه المعاون من تدريب منتخب مصر بسبب سوء الأداء والتعادل مع الجابون في تصفيات المونديال.


وأنهى نائب رئيس الاتحاد الليبي :"سنوفر كل الدعم لفريقنا قبل مواجهة مصر، ونتمنى استمرار المنافسة بين مصر وليبيا فقط حتى النهاية".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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