قناة الزمالك: توصلنا لاتفاق مع النقاز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال خالد الغندور، مُقدم برنامج زملكاوي، إن اللاعب التونسي حمدي النقاز قد توصل لاتفاق مع نادي الزمالك.

وأضاف الغندور، خلال حلقة برنامجه بفضائية الزمالك يوم الثلاثاء:"حمدي النقاز اتفق على كل شيء وقد يتم الإعلان عن الصفقة خلال الأيام المقبلة".

وأتم مُقدم برنامج زملكاوي، تصريحاته بقوله:" لن يستغنى الزمالك أبدًا عن لاعبه حمزة المثلوثي ولكل حادث حديث، ويتبقى 3 صفقات لاعبين في منتصف الملعب وقد يكون هناك رأس حربة".

وكان اللاعب التونسي صاحب الـ28 عامًا قد انضم للزمالك عام 2018 قبل أن يقوم بفسخ التعاقد مع النادي في ديسمبر من عام 2019 بسبب عدم الحصول على راتبه قبل أن يحرك دعوى ضد الزمالك.