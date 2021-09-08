مدرب الجابون: التعادل مع مصر غير مرضي.. فقدنا الفوز بخطأ دفاعي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

عبر باتريس نوفو المدير الفني لمنتخب الجابون عن غضبه بسبب نتيجة التعادل مع مصر في الجولة الثانية بتصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس" قال نوفو :"صنعنا أكثر من فرصة لتسجيل أمام مصر، لم يكن للضيوف أي فرص".

وأضاف نوفو :"فقدنا النقاط الثلاث في نهاية المباراة أمام مصر بسبب خطأ دفاعي، لذلك النتيجة غير مرضية بالنسبة لنا".

وتعادلت مصر مع الجابون في الدقائق الأخيرة لتتجنب خسارة قاسية كانت ستعقد موقفها في تصفيات المونديال.

وأنهى مدرب الجابون :"لعبنا مباراة جيدة ضد أحد أفضل منتخبات إفريقيا، لكن هذا لا يجعلنا سعداء بالنتيجة".