جاريدو: التوقيت سبب رفضي لتدريب المصري.. ومستعد لتلقي العروض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد خوان كارلوس جاريدو المدير الفني السابق للنادي الأهلي، أنه رفض عرضاً لتدريب فريق المصري البورسعيدي، مشيراً إلى أنه مستعد لتلقي العروض مرة أخرى.

وقال جاريدو في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد": "كانت هناك محادثات مع ممثلي النادي المصري البورسعيدي، ولكن رأيت أنه ليس من المناسب اتخاذ هذه الخطوة خلال الوقت الحالي".

وأضاف: "أنا أحب مصر وأود العودة مرة أخرى ولكن ليس الوقت مناسباً لاتخاذ هذه الخطوة خلال الوقت الحالي، والأمر لا يتعلق بأي شيء بخصوص المقابل المادي".

وأكمل: "أنا أحب النادي الأهلي وأحب الفترة التي قضيتها مع الفريق، ورأيت بما أني مدرب محترف، أنه من غير المناسب أن أتخذ خطوة تدريب فريق المصري خلال هذا الوقت ورفضي تدريب المصري ليس له علاقة بتدريبي مسبقاً للأهلي".

وواصل جاريدو: "منتخب مصر منتخب قوي ومن الرائع أن يأتي لي الفرصة لتدريب الفريق الأقوى في أفريقيا وأتمنى أن يحدث ذلك ولكن لم يأتيني أي عرض".

وتابع مدرب الأهلي السابق: "عدت لأسبانيا لتدريب فريق في الدرجة الثانية لكي أكون قريباً من أسرتي، وبعد أن تحسنت الأمور الآن أنا مستعد لتلقي العروض مرة أخرى".

واختتم جاريدو: "من الطبيعي أن يتفاوض الزمالك مع عبد الله السعيد، وهو الوحيد الذي يستطيع اختيار النادي الذي يلعب له، وبرأيي الشخصي هو لاعب يريد أي نادي الحصول على خدماته وأنه من أفضل اللاعبين الذين دربتهم".