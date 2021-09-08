مختار مختار: رحلت عن غزل المحلة لعدم إبرام صفقات تدعم الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد مختار مختار المدير الفني السابق لنادي غزل المحلة، أنه رحل عن تدريب الفريق، لعدم إبرام إدارة الفريق لصفقات قوية تدعم صفوف الفريق.

وقال مختار مختار في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر قناة "صدى البلد": "كان من المهم عمل صفقات قوية لتساعد الفريق، وبدأ الفريق بداية جيدة ولكن في النهاية لم تكن جيدة، وكان فكري مع اللجنة أن نقوم بعمل صفقات مؤثرة لكي يقف الفريق على قدميه".

وأضاف: "رئيس اللجنة التي كانت تعمل معي كان يبذل أقصى جهد ولكن رأيت أنه لم يكن خطوات متقدمة في التعاقدات، ويجب أن يكون هناك عنصر اللاعبين مع عنصر الجهاز الفني والإدارة، ولكني تقدمت باعتذار عن عدم الاستمرار في منصبي وتم القبول على مضض".

وتابع مختار: "لم أكن صاحب القرار بالاستغناء عن 17 لاعب من غزل المحلة، وهذا يعود للتقرير الفني لكابتن خالد عيد، ولا صحة للحديث عن رحيلي لغزل المحلة لتدريب فريق المصري البورسعيدي، ولست أنا من يقوم بمثل هذا الأمر".

وأكمل: "لا يوجد عروض تدريبية لي خلال هذا الوقت، ولكن ان شاء الله يمكن أن أتواجد قبل بداية الموسم الجديد".

واختتم مختار مختار: "كان من رأيي عدم رحيل حسام البدري عن تدريب منتخب مصر، ولكن بعد رحيله يجب أن يكون المدرب الجديد مصري لأننا في فترة حرجة، ولا أظن أن يعود حسن شحاتة مرة أخرى ولا يوجد أحد يستطيع تكرار ما فعله".