تصفيات كأس العالم.. خسارة السودان.. وتعثر الجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

فاز منتخب غينيا بيساو على مضيفه السوداني 4 /2 اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة التاسعة للتصفيات الافريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وجاءت أهداف غينيا بيساو بتوقيع بيكيتي (هدفين) وفريدريك ميندي وماما بالدي في الدقائق الثامنةو 11 و39 و82.

وتكفل محمد عبد الرحمن بتسجيل هدفي السودان في الدقيقتين 55 و90.

الفوز رفع رصيد غينيا بيساو إلى أربع نقاط في الصدارة وظلت السودان بدون رصيد في المركز الأخير.

فرض منتخب بوركينافاسو التعادل على ضيفه منتخب الجزائر 1/1 في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء، على ملعب مراكش الكبير بالمغرب في ختام الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

ورفع المنتخبان رصيدهما إلى 4 نقاط، لكن المنتخب الجزائري، الذي وصل إلى مباراته الـ29 دون هزيمة، يتقدم بفارق الأهداف بعد فوزه الساحق في الجولة الأولى على جيبوتي 8 / صفر، بينما تغلبت بوركينافاسو بثنائية على منتخب النيجر الذي يحتل المركز الثالث بعد فوزه أمس الاثنين على جيبوتي المتذيلة 4 / 1.

وتقدم سفيان فيجولي، لاعب جالطة سراي التركي،لمنتخب الجزائر في الدقيقة 18، لكن عبدول فيصل تابسوبا أدرك التعادل لبوركينافاسو في الدقيقة 64.