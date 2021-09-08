كارتيرون: عقوبة شيكابالا ليست عادلة.. ولا أعلم ماذا سيحدث بعد انتخابات الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

يرى المدر الفني الفرنسي للزمالك، باتريس كارتيرون، أن تنظيم حفل تتويج فريقه بلقب الدوري لم يكن يليق بنهاية بطولة كبيرة مثل الدوري المصري.

وأوضح المدير الفني في تصريحات أوردها الموقع الرسمي لنادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، أنه ترك الملعب بعد سوء التنظيم قبل أن يعود ليلتقط صورًا تذكارية مع الفريق بعدما فكر في الأمر وقرر التواجد في الملعب بالرغم مما حدث.

وعلق المدير الفني للفريق على عقوبة شيكابالا قائلاً:"العقوبة ليست عادلة بكل المقاييس وأتمنى أن يتم إعادة النظر فيها من جديد بعد التظلم الذي تقدم به الزمالك، وأتذكر أنه في لقاء السوبر المحلي بالإمارات والذي فاز به الزمالك حدثت مشاكل تنظيمية أيضًا ولا أدري هل هذا يحدث فقط عندما يتوج الفريق الأبيض بالألقاب؟"

أكد كارتيرون أن جميع المباريات التي خاضها الفريق في الدوري الموسم المنقضي كانت صعبة، مشيرً إلى أنه لم يتأكد من فوز الفريق باللقب إلا بعد انتهاء لقاء الإنتاج الحربي في الجولة قبل الأخيرة من منافسات البطولة.

وشدد المدير الفني للزمالك على أن هناك شعور داخلي ومؤشرات كان تدل على أن الزمالك يقترب من لقب الدوري مثل الفوز على فريقي طلائع الجيش والاتحاد السكندري في الدقائق الأخيرة، منوهًا إلى أن فريقه استحق لقب الدوري بعدما بذل مجهودًا كبيرًا في الدور الثاني؛ وخاصة آخر 7 أسابيع ليقتنص اللقب بعد منافسة شرسة مع الفريق المنافس.

أشاد كارتيرون بدور اللجنة السابقة واللجنة الحالية المكلفة بإدارة النادي، في مساعدة الفريق خلال الفترة الماضية بشتى الطرق لتحقيق بطولة الدوري الممتاز، قائلاً"الإدارتان ساعدتا الفريق على قدر استطاعتهما، وأعلم أن وجود لجان مؤقتة لا يمنحها الوقت الكافي لحل كل المشاكل لأنهم سيرحلون بعد فترة، ولكن اللجنة الحالية بقيادة حسين لبيب تبذل قصارى جهدها لتحقيق كافة متطلبات الفريق".

وأوضح كارتيرون أنه يشعر بالراحة في وجود الإدارة الحالية ولكنه لا يعلم ما سيحدث بعد الانتخابات المقبلة للقلعة البيضاء، منوهًا إلى أن الزمالك يحتاج للاستقرار في الفترة المقبلة.

ونوه المدرب الفرنسي إلى أنه فاز مع الزمالك بثلاثة ألقاب، وكل بطولة لها "طعم خاص"، موضحًا أن بطولة السوبر الأفريقي كانت الأولى له مع الفريق عندما فاز على الترجي وهو منافس قوي وكان من الصعب الفوز عليه بعد فوه ببطولتي دوري أبطال أفريقيا متتاليتين.

وأتم كارتيرون تصريحاته بقوله:"الفريق نجح أيضًا في الفوز بالسوبر المصري على حساب الأهلي بعد أيام قليلة من لقاء السوبر الأفريقي بالرغم من عدم حصول اللاعبين على راحة كافية قبل اللقاء"، مشددًا على أن التتويج ببطولة الدوري هو الأفضل بالنسبة له لأنها بطولة صعبة وحصل عليها الفريق من منافس يضم فريق متكامل.