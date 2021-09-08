هالاند يسجل "هاتريك" ويقود النرويج لاكتساح جبل طارق بتصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- د ب أ

فاز المنتخب النرويجي على جبل طارق 5 / 1 في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتقمص إيرلينج هالاند دور البطولة للمنتخب النرويجي بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 27 و39 والأخيرة من اللقاء، فيما سجل الهدفين الآخرين كريستيان ثورستفيدت في الدقيقة 23 وألكسندر ثورلوت في الدقيقة 59، فيما سجل هدف منتخب جبل طارق ريس ستيشي في الدقيقة 43.

ورفع المنتخب النرويجي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني، وظل منتخب جبل طارق بلا نقاط.

وفي المباراة الثالثة، تعادل منتخبا مونتينيجرو ولاتفيا سلبيا، ليرفع الأول رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الرابع، فيما رفع المنتخب الثاني رصيده إلى خمس نقاط في المركز الخامس.