الدنمارك تحقق فوزًا كاسحًا.. وأسكتلندا تنتصر في تصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

عزز المنتخب الدنماركي لكرة القدم صدارته للمجموعة السادسة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم التي تقام بقطر العام المقبل، عقب فوزه على الكيان الصهيوني 5 / صفر اليوم الثلاثاء في الجولة السادسة، والتي شهدت أيضا اسكتلندا على النمسا 1 / صفر وجزر فاروه على مولدوفا 2 / 1.

وسجل أهداف المنتخب الدنماركي يوسف بولسن في الدقيقة 28 وسيمون كاير في الدقيقة 31 وأندريسا سكوف أولسن في الدقيقة 41 وتوماس ديلاني في الدقيقة 58 وأندرياس كورنلويس في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

ورفع المنتخب الدنماركي رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد الكيان الصيوني عند عشر نقاط في المركز الثالث.

وفي المباراة الثانية، فاز المنتخب الاسكتلندي على مضيفه النمساوي 1 / صفر.

وتقدم المنتخب الاسكتلندي بهدف سجله ليندون دايكس في الدقيقة 30 من ركلة جزاء.

ورفع المنتخب الاسكتلندي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد منتخب النمسا عند سبع نقاط في المركز الرابع.

وفي المباراة الثالثة، فاز منتخب جزر فاروه على مولدوفا 2 / 1.

وسجل هدفي منتخب جزر فاروه كليمينت أولسن وهيني فاتنسدال في الدقيقتين 68 و72، فيما سجل هدف منتخب مولدوفانيكولاي ميلينسيانو في الدقيقة 84.

ورفع منتخب جزر فاروه إلى أربع نقاط في المركز الخامس، وتوقف رصيد مولدوفا عند نقطة واحدة.