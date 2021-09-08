شاهد فيديو اهداف مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2022 «الخيول تُعرقل المحاربين»

شاهد فيديو اهداف مباراة الجزائر وبوركينا فاسو المنتهية بالتعادل الايجابي 1/1، والتي أقيمت ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 بتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

سقط منتخب الجزائر، حامل لقب كأس أمم أفريقيا 2019، في فخ التعادل الايجابي 1/1 أمام بوركينا فاسو، في قمة المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر.

وافتتح سفيان فيجولي – نجم فالنسيا الاسبق – أهداف المباراة في الدقيقة 18 بمساعدة من لاعب أولمبيك ليون والهداف التاريخي للجزائر “سليماني إسلام”.

لكن لاسانا تراوري أبى أن ينتهي اللقاء على هذه النتيجة، وصنع هدف تعادل بوركينا فاسو في الدقيقة 64 بتمريرة عرضية رائعة اصطادها اللاعب “عبدالله تابسوبا” بطريقة رائعة بعد هروبه من الرقابة الدفاعية داخل صندوق العمليات.

ووصل منتخب الجزائر بعد هذه النتيجة لمباراته ال29 دون أي خسارة، ليتابع مسيرته البيضاء دون أي خسارة منذ 16 أكتوبر من عام 2018 حتى الآن.

وكانت مباراة الجزائر ضد بوركينا فاسو قد أقيمت على ملعب مراكش الكبير بالمملكة المغربية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 20:00 بتوقيت المغرب (البلد المضيف)، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، بسبب عدم جاهزية بوركينا فاسو لاستضافة المباراة في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ونقل لقاء الجزائر ضد بوركينا فاسو على القناة الجزائرية الأولى، بالاضافة إلى قناة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على موقع يوتيوب للفيديوهات.

وأدار هذه المباراة الحكم الدولي البوتسواني «جوشوا بوندو» الذي أدار 3 مباريات في دوري أبطال أفريقيا في موسم 2021/2020.

ويعتلي المنتخب الجزائري صدارة المجموعة الأولى في التصفيات الأفريقية 4 نقاط و9 أهداف سجل من بينهم 8 في المباراة الافتتاحية أمام منتخب جيبوتي، ما ساعده على التصدر أمام منتخب بوركينا فاسو بعدما اكتفى الفريق الملقب بـ الخيول بتسجيل 3 أهداف في مباراتين.

شاهد فيديو اهداف مباراة الجزائر وبوركينا فاسو