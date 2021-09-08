نتيجة مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2022 «تعادل مُحبط في مراكش»

تعرف على نتيجة مباراة الجزائر وبوركينا فاسو التي أقيمت ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 بتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

سقط منتخب الجزائر، حامل لقب كأس أمم أفريقيا 2019، في فخ التعادل الايجابي 1/1 أمام بوركينا فاسو، في قمة المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال قطر.

وافتتح سفيان فيجولي – نجم فالنسيا الاسبق – أهداف المباراة في الدقيقة 18 بمساعدة من لاعب أولمبيك ليون والهداف التاريخي للجزائر “سليماني إسلام”.

لكن لاسانا تراوري أبى أن ينتهي اللقاء على هذه النتيجة، وصنع هدف تعادل بوركينا فاسو في الدقيقة 64 بتمريرة عرضية رائعة اصطادها اللاعب “عبدالله تابسوبا” بطريقة رائعة بعد هروبه من الرقابة الدفاعية داخل صندوق العمليات.

وكانت مباراة الجزائر ضد بوركينا فاسو قد أقيمت على ملعب مراكش الكبير بالمملكة المغربية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 20:00 بتوقيت المغرب (البلد المضيف)، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، بسبب عدم جاهزية بوركينا فاسو لاستضافة المباراة في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ونقل لقاء الجزائر ضد بوركينا فاسو على القناة الجزائرية الأولى، بالاضافة إلى قناة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على موقع يوتيوب للفيديوهات.

وأدار هذه المباراة الحكم الدولي البوتسواني «جوشوا بوندو» الذي أدار 3 مباريات في دوري أبطال أفريقيا في موسم 2021/2020.

ويعتلي المنتخب الجزائري صدارة المجموعة الأولى في التصفيات الأفريقية 4 نقاط و9 أهداف سجل من بينهم 8 في المباراة الافتتاحية أمام منتخب جيبوتي، ما ساعده على التصدر أمام منتخب بوركينا فاسو بعدما اكتفى الفريق الملقب بـ الخيول بتسجيل 3 أهداف في مباراتين.

وتقاسم الفريقان الانتصار في آخر 5 مباريات، حيث فازت الجزائر في مباراة ودية بنتيجة 2/صفر عام 2013، وعادت لتفوز في تصفيات كأس العالم 2014 بنتيجة 1/صفر في نوفمبر 2013، وفي نفس التصفيات انتصرت بوركينا فاسو على ملعبها 2/3 في أكتوبر 2013، وانتصرت 2/1 في لقاء ودي عام 2006، وانتهى لقاء ودي بالتعادل السلبي في فبراير 2006.

تشكيلة الجزائر

رايس مبولحي – مهدي زفان – رامي بن سبعيني – عيسى ماندي – جمال بن العمري – راميز زروقي – إسماعيل بن ناصر – سفيان فيجولي – رياض محرز – يوسف بلايلي – إسلام سليماني

تشكيلة بوركينا فاسو

كواكو كوفي – بريان دابو – إيسوفو دايو – آداما جويرا – عيسى كابوري – جوستافو سانجاري – زكريا سانوجو – عبد الله تابسوبا – أباس تراوري – لاسانا تراوري – ستيف ياجو.