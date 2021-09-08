عاجل | شاهد اصابة فان دايك في مباراة هولندا وتركيا

مدافع هولندا فان دايك في مباراة تركيا بتصفيات كأس العالم 2022 - صور Getty تعرض نجم دفاع ليفربول «فيرجيل فان دايك» لإصابة مفاجئة خلال الدقائق ال15 الأخيرة من مباراة هولندا وتركيا في الجولة السادسة من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2022. وأصيب فان دايك في ساقه اليمنى أثناء إلتحام داخل منطقة جزاء هولندا مع مهاجم منتخب تركيا أثناء محاولة تشتيت كرة مُمررة بشكل خاطيء من حارس مرمى هولندا جوستين بيلو. ويستعد ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد في الجولة الرابعة من الدوري الانجليزي الممتاز يوم 12 سبتمبر الجاري على ملعب آيلاند روود، ويحتاج المدير الفني يورجن كلوب لجميع عناصره المميزة لتحقيق الفوز. وانتهت مباراة هولندا وتركيا بفوز الطواحين البرتقالية بنتيجة 1/6، ليتصدر الفريق جدول ترتيب المجموعة الأوروبية السابعة برصيد 13 بفارق الأهداف عن النرويج، وبفارق نقطتين عن تركيا الثالثة. فيديو اصابة فان دايك

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