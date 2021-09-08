عاجل: منتخب الجزائر يتصدر مجموعته في تصفيات كأس العالم بتعادله مع بوركينا فاسو

تصدر منتخب الجزائر “محاربو الصحراء” المجموعة الأفريقية الأولى في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر (نوفمبر 2022) بعد التعادل الإيجابي مع منتخب بوركينا فاسو (1/1) مساء اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021.

وتقدم المنتخب الجزائري بهدف نظيف في الشوط الأول على بوركينا فاسو، سجله سفيان فيجولي، إلا أن الفريق فشل في المحافظة على تقدمه وتلقت شباكه لهدف خلال الشوط الثاني، لينتهي اللقاء بالتعادل الايجابي 1/1.

ورفعت الجزائر رصيدها ل 4 نقاط بعد هذا التعادل بفارق الاهداف عن بوركينا فاسو الثانية، في جدول ترتيب المجموعة الأولى، التي شهدت أول فوز لمنتخب النيجر على جيبوتي.