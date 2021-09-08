- 1/2
- 2/2
تصدر منتخب الجزائر “محاربو الصحراء” المجموعة الأفريقية الأولى في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر (نوفمبر 2022) بعد التعادل الإيجابي مع منتخب بوركينا فاسو (1/1) مساء اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021.
وتقدم المنتخب الجزائري بهدف نظيف في الشوط الأول على بوركينا فاسو، سجله سفيان فيجولي، إلا أن الفريق فشل في المحافظة على تقدمه وتلقت شباكه لهدف خلال الشوط الثاني، لينتهي اللقاء بالتعادل الايجابي 1/1.
ورفعت الجزائر رصيدها ل 4 نقاط بعد هذا التعادل بفارق الاهداف عن بوركينا فاسو الثانية، في جدول ترتيب المجموعة الأولى، التي شهدت أول فوز لمنتخب النيجر على جيبوتي.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: منتخب الجزائر يتصدر مجموعته في تصفيات كأس العالم بتعادله مع بوركينا فاسو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.