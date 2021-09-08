نتيجة مباراة العراق وايران في تصفيات كأس العالم 2022..ليلة للنسيان

تعرف على نتيجة مباراة العراق وايران في تصفيات كأس العالم 2022، عن قارة آسيا، لحساب الجولة الثانية من المرحلة الثالثة والأخيرة، في قمة مباريات اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021.

تعرض منتخب العراق لهزيمة قاسية أمام ضيفه الايراني بثلاثية بيضاء، في المباراة التي جمعتهم مساء اليوم على ستاد خليفة الدولي بالدوحة، ضمن مباريات الجولة الثانية في المجموعة الأولى والتي تضم كذلك منتخبات “سوريا وكوريا الجنوبية والامارات ولبنان”.

افتتح المنتخب الايراني اهداف المباراة مبكراً بالتحديد عند الدقيقة الثالثة عن طريق رأسية قوية من لاعب فينورد الهولندي “علي رضا جهانبخش”، بصناعة نموذجية من لاعب بورتو البرتغالي “مهدي طارمي”.

وخلال الشوط الثاني أضاف منتخب ايران الهدف الثاني في الدقيقة 69 عبر اللاعب “مهدي طارمي” بعد ان توغل داخل منطقة الجزاء وسط غياب تام لمدافعي المنتخب العراقي واستلم تمريرة زميله “سرداد آزمون” وسدد الكرة في الشباك.

وضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً، تعادلت سوريا مع الإمارات 1-1 على ستاد الملك عبدالله في عمان، وفازت كوريا الجنوبية على لبنان 1-0 على ستاد كأس العالم في سوون.

وحافظت إيران على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، مقابل 4 نقاط لكوريا الجنوبية، ونقطتين للإمارات، ونقطة لكل من العراق وسوريا ولبنان.

وبدأ منتخب إيران المباراة بصورة مثالية ليفتتح التسجيل في الدقيقة الثانية بعدما انطلق مهدي تاريمي في هجمة مرتدة سريعة على الجهة اليسرى وأرسل تمريرة عرضية ارتقى لها علي رضا جاهنباخش ولعبها برأسه قوية في الشباك رغم محاولات الحارس فهد طالب.

بعد هذا الهدف حاول منتخب العراق السيطرة على الكرة والضغط على مرمى إيران، ولكن دون خطورة فعلية على المرمى.

وتفاقمت معاناة منتخب العراق عند منتصف الشوط الأول بعدما تعرض لاعب الوسط بشار رسن للإصابة، ليغادر أرض الملاعب ويشارك بدلاً منه جستن ميرام.

وكاد منتخب إيران يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 32 بعدما أرسل أحمد نورالله تمريرة عرضية من الجهة اليمنى وصلت إلى سردار أزمون غير المراقب ليسدد من اللمسة الأولى محاولة خطيرة تألق الحارس فهد طالب في التصدي لها.

بدأ منتخب العراق الشوط الثاني بقوة، وسجل هدفاً في الدقيقة 47 عن طريق مهند علي ألغي بسبب وجود تسلل. حيث تواصل سعي الفريق من أجل التعديل، وأجرى المدرب ديك أدفوكات عدة تغييرات من أجل تعزيز الجانب الهجومي.

لكن منتخب إيران نجح بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 69 عبر هجمة مرتدة سريعة مرر من خلالها أزمون الكرة إلى تاريمي في وضع انفراد ليسدد من تحت الحارس طالب.

ثم سجل المنتخب الإيراني الهدف الثالث إثر هجمة مرتدة قادها كريم أنصاريفارد الذي انطلق في الجهة اليسرى وأرسل تمريرة عرضية وصلت إلى علي غولزاده الذي سيطر على الكرة وسدد بثقة في الشباك (90).

وتقام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة يوم 7 من شهر أكتوبر المقبل، حيث يلتقي العراق مع لبنان، والإمارات مع إيران، وكوريا الجنوبية مع سوريا.

وكان منتخب إيران تصدر في الدور الثاني ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 18 نقطة من ثمان مباريات، مقابل 17 نقطة للعراق و15 للبحرين و5 لهونغ كونغ ونقطة لكمبوديا.

وبعد أن كان منتخب قطر ضمن التأهل إلى كأس العالم بصفته يمثل الدولة المضيفة، يتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى النهائيات، في حين يتقابل الفريقين الحاصلين على المركز الثالث ضمن الملحق الآسيوي، من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.

كان المنتخب العراقي قد خطف نقطة ثمينة خارج ملعبه بالتعادل صفر-صفر أمام منتخب كوريا الجنوبية على ملعب كأس العالم في سيؤول، في افتتاح الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

في المقابل حقق المنتخب الايراني فوزاً صعباً في العاصمة الإيرانية طهران أمام المنتخب السوري بهدف نظيف، سجله لاعب نادي برايتون الانجليزي «علي رضا جهانبخش» في الدقيقة 57.

يذكر ان المنتخب العراقي لم يتعرض لأى هزيمة خلال المرحلة الثانية من التصفيات سوى في الجولة الأخيرة أمام إيران، وهي النتيجة التي أعقبها رحيل المدرب السلوفيني سريشكو كاتانيتش، ليتولى الهولندي ديك ادفوكات المهمة بدلًا منه.

وتقام المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بنظام مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

في حين يتقابل المنتخبين الحاصلين على المركز الثالث من كل مجموعة ضمن الملحق الآسيوي، ويرتقي الفائز منه إلى الملحق العالمي، لتحديد المتأهل إلى كأس العالم قطر 2022.

جاءت تشكيلة منتخب العراق الاساسية اليوم | فهد طالب – أحمد ابراهيم – علي فائز – صفاء هادي – أيمن حسين – همام طارق – بشار رسن – أمجد عطوان – أمير العماري – شيركو كريم.

على الجانب الآخر بدأ منتخب ايرات المباراة بتشكيلة مكونة من | علي رضا بيرانوند – صادق محرمي – شجاعي خليل زاده – سعيد عزت اللهي – علي رضا جهانبخش – أحمد نور اللهي – مهدي طارمي – وحيد أميري – حسين كنعاني – سرداد آزمون – أميد نور أفكان.