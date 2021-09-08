بث مباشر : شاهد مباراة العراق وايران في تصفيات كأس العالم 2022 رابط يلا شوت

شاهد بث مباشر على رابط يلا شوت لمباراة العراق وايران في تصفيات كأس العالم 2022، ضمن أهم مباريات اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021، في إطار منافسات الجولة الثانية من المرحلة الثالثة والأخيرة.

تتجه الأنظار نحو ستاد خليفة الدولي بالدوحة لمتابعة مباراة قوية وهامة بين العراق وايران ضمن مباريات الجولة الثانية في المجموعة الأولى والتي تضم كذلك منتخبات “سوريا وكوريا الجنوبية والامارات ولبنان”.

تنطلق صافرة بداية مباراة العراق وايران في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم الصيني “ما نينغ”.

وتنقل مباراة العراق وايران في تصفيات كأس العالم 2022 على القناة الرابعة العراقية، ويتولى مهمة التعليق عليها المعلق الرياضي العراقي “مصطفي ناظم العلوان، كما تنقل ايضا على قناة Ssc 6 بصوت المعلق الرياضي السعودي “عبدالله الغامدي”.

كان المنتخب العراقي قد خطف نقطة ثمينة خارج ملعبه بالتعادل صفر-صفر أمام منتخب كوريا الجنوبية على ملعب كأس العالم في سيؤول، في افتتاح الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

في المقابل حقق المنتخب الايراني فوزاً صعباً في العاصمة الإيرانية طهران أمام المنتخب السوري بهدف نظيف، سجله لاعب نادي برايتون الانجليزي «علي رضا جهانبخش» في الدقيقة 57.

ويتصدر منتخب ايران جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، ثم يأتي منتخبات الامارات وكوريا الجنوبية والعراق ولبنان برصيد نقطة لكل منتخب، ويتذيل المنتخب السوري المجموعة بدون نقاط.

يذكر ان المنتخب العراقي لم يتعرض لأى هزيمة خلال المرحلة الثانية من التصفيات سوى في الجولة الأخيرة أمام إيران، وهي النتيجة التي أعقبها رحيل المدرب السلوفيني سريشكو كاتانيتش، ليتولى الهولندي ديك ادفوكات المهمة بدلًا منه.

وتقام المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بنظام مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

في حين يتقابل المنتخبين الحاصلين على المركز الثالث من كل مجموعة ضمن الملحق الآسيوي، ويرتقي الفائز منه إلى الملحق العالمي، لتحديد المتأهل إلى كأس العالم قطر 2022.

العراق 0-3 ايران

تصفيات كأس العالم 2022 (الجولة الثانية – المجموعة الأولى)

ستاد خليفة الدولي – الدوحة

انتهت

تشكيلة منتخب العراق الاساسية اليوم | فهد طالب – أحمد ابراهيم – علي فائز – صفاء هادي – أيمن حسين – همام طارق – بشار رسن – أمجد عطوان – أمير العماري – شيركو كريم.

تشكيلة منتخب ايران الاساسية اليوم | علي رضا بيرانوند – صادق محرمي – شجاعي خليل زاده – سعيد عزت اللهي – علي رضا جهانبخش – أحمد نور اللهي – مهدي طارمي – وحيد أميري – حسين كنعاني – سرداد آزمون – أميد نور أفكان.

اهداف المباراة

الدقيقة 3 | هدف تقدم ايرن “علي رضا جهانبخش”

الدقيقة 45 | نهاية الشوط الاول بتقدم ايران 1-صفر، استراحة ..

بداية الشوط الثاني

الدقيقة 49 | تقنية الفيديو var تلغي هدف للعراق بداعي التسلل

الدقيقة 69 | ايرن تضيف الهدف الثاني عن طريق “مهدي الطارمي”

الدقيقة 90 | ايران تعزز تقدمها بالهدف الثالث عن طريق “علي جولزاده”