مشاهدة مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في بث مباشر يلا شوت بتصفيات كأس العالم 2022

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا شوت لمشاهدة مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في إحدى أهم مباريات اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

تنطلق مباراة الجزائر وبوركينا فاسو على ملعب مراكش الكبير بالمملكة المغربية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 20:00 بتوقيت المغرب (البلد المضيف)، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

ويُدير مباراة اليوم بين الجزائر وبوركينا فاسو في المغرب، الحكم الدولي البوتسواني «جوشوا بوندو» الذي أدار 3 مباريات في دوري أبطال أفريقيا في موسم 2021/2020.

ينقل لقاء الجزائر ضد بوركينا فاسو على القناة الجزائرية الأولى، والقناة المغربية الرياضية الأرضية، بالاضافة إلى قناة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على موقع يوتيوب للفيديوهات.

يعتلي المنتخب الجزائري صدارة المجموعة الأولى في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 برصيد 3 نقاط و8 أهداف سجلهم في المباراة الافتتاحية أمام منتخب جيبوتي.

ويأتي منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 3 نقاط بفارق 6 أهداف عن الجزائر، وذلك بعدما اكتفى منتخب الخيول بتسجيل هدفين فقط في مباراته الافتتاحية أمام النيجر.

وتقاسم الفريقان الانتصار في آخر 5 مباريات، حيث فازت الجزائر في مباراة ودية بنتيجة 2/صفر عام 2013، وعادت لتفوز في تصفيات كأس العالم 2014 بنتيجة 1/صفر في نوفمبر 2013، وفي نفس التصفيات انتصرت بوركينا فاسو على ملعبها 2/3 في أكتوبر 2013، وانتصرت 2/1 في لقاء ودي عام 2006، وانتهى لقاء ودي بالتعادل السلبي في فبراير 2006.

الجزائر 1-1 بوركينا فاسو

ملعب مراكش الكبير (المغرب)

تصفيات كأس العالم 2022

انتهت