نتيجة مباراة سوريا والامارت في تصفيات كأس العالم 2022 «الفصول الباردة تتواصل»

تعرف على نتيجة مباراة سوريا والامارات في تصفيات كأس العالم 2022، عن قارة آسيا، لحساب الجولة الثانية من المرحلة الثالثة والأخيرة، في قمة مباريات اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021.

تواصلت الفصول الباردة من كلا الطرفين «الامارات وسوريا» في افتتاحية المرحلة الثالثة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بسقوطهما في فخ التعادل اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021، على ستاد الملك عبدالله الثاني بمدينة القويسمة بالعاصمة الأردنية عمان.

وضمن ذات المجموعة يوم الثلاثاء أيضاً، فازت كوريا الجنوبية على لبنان 1-0 على ستاد كاس العالم في سوون، في حين يلتقي العراق مع إيران على ستاد خليفة الدولي في الدوحة.

وتصدرت كوريا الجنوبية مؤقتاً ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، مقابل 3 نقاط من مباراة واحدة لإيران، ونقطتين للإمارات ونقطة لكل من العراق وسوريا ولبنان.

وجاءت أول تسديدة في المباراة لصالح المنتخب السوري بواسطة عمر خربين الذي جرب حظه من خارج منطقة الجزاء ولكن الكرة مرت خارج الخشبات الثلاث.

وعلى عكس مجريات اللعب خطف منتخب الإمارات هدف التقدم بعد خطأ من الحارس السوري إبراهيم عالمة الذي أخفق في السيطرة على التمريرة الطويلة التي أرسلها المدافع الإماراتي شاهين عبدالرحمن، لتصل الكرة أمام علي مبخوت الذي وضعها في الشباك (12).

بعد هذا الهدف زادت وتيرة المحاولات السورية من أجل التعديل، خاصة عبر صانع الألعاب محمود المواس الذي نفذ أكثر من كرة ثابتة شكلت الخطورة أمام مرمى الحارس علي خصيف.

وضاعت أخطر الفرص للمنتخب السوري في الدقيقة 33 عندما تابع عمر خربين الكرة المرتدة من المدافع محمود خميس ولكنه سدد دون تركيز بجوار القائم الأيمن للمرمى.

وعاد خربين ليهدر فرصة ثانية بعدما وصلته تمريرة خالد كردغلي من الجهة اليسرى في مواجهة المرمى ولكنه سدد أيضاَ بتسرع بجوار القائم الأيسر هذه المرة (37).

في الشوط الثاني تواصلت وتيرة المحاولات السورية من أجل تعديل النتيجة، وضاعت فرصة للفريق في الدقيقة 62 بعدما استلم البديل محمود البحر تمريرة اياز عثمان داخل المنطقة واستدار قبل أن يسدد محاولة أبعدها الحارس خصيف إلى ركلة ركنية.

ولكن البحر عوض هذه الفرصة بعد دقيقتين وسجل هدف التعادل للمنتخب السوري بعدما تابع على الطاير الكرة المرتدة من المدافع شاهين عبدالرحمن إثر تمريرة المواس العرضية من الجهة اليمنى (64).

بعد هذا الهدف انتقل الضغط الهجومي ليصبح من طرف منتخب الإمارات الذي كاد يستعيد التقدم من جديد بعدما أرسل عبدالله رمضان تمريرة طويلة وصلت خلف المدافعين إلى فابيو ليما ليسدد محاولة تصدى لها الحارس السوري قبل أن يتدخل الدفاع لإبعاد الخطر (68)، ثم عاد ليما ولعب كرة رأسية مرت قريبة بجوار القائم (72).

وتبادل الفريقين المحاولات الهجومية في الدقائق المتبقية دون أن يحصل تغيير على النتيجة.

وتقام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة يوم 7 من شهر أكتوبر المقل، حيث يلتقي العراق مع لبنان، والإمارات مع إيران، وكوريا الجنوبية مع سوريا.

كان منتخب الامارات قد استهل مشواره في تصفيات مونديال قطر 2022 بالتعادل بدون اهداف امام ضيفه منتخب لبنان رغم أفضلية للأبيض الذي سنحت لمهاجميه أكثر من فرصة لم ينجحوا في استغلالها.

في المقابل سقط منتخب نسور قاسيون السوري في خسارة مؤلمة بهدف دون رد أمام مضيفه الإيراني على ملعب آزادي في طهران، بمستهل مشوار الفريقين بمنافسات المجموعة الأولى بالمرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

الجدير بالذكر أن المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 تقام بنظام مجموعتين، تضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة إلى المونديال مباشرة.

وتعود آخر مواجهة رسمية جمعت بين المنتخبين الي يوم 5-6-2016 عندما ألتقيا في نحديد المركز الثالث ببطولة كأس ملك تايلند الدولية 2016 ، وفاز وقتها المنتخب السوري بهدف نظيف سجله اللاعب “محمود كمال المواس”.

وتعتبر مواجهة سوريا والامارات اليوم هي الثانية في تاريخ لقاءات المنتخبين بالتصفيات المونديالية، حيث كانا قد ألتقيا في تصفيات كأس العالم 2010 ضمن المرحلة الثالثة وتعادلا في مباراة الذهاب 1-1، وفي الإياب فاز المنتخب السوري 3-1.