شاهد فيديو اهداف مباراة السعودية وعمان في تصفيات كأس العالم 2022 «لدغة الشهري تؤمن الصدارة»

شاهد فيديو اهداف مباراة السعودية وعمان في قمة مباريات اليوم الثلاثاء في تصفيات كأس العالم 2022، عن قارة آسيا، لحساب الجولة الثانية من المرحلة الثالثة والأخيرة.

حسم مهاجم نادي الهلال «صالح الشهري» المواجهة المُعقدة لمنتخب السعودية أمام مضيفه العماني، بتسجيل هدف المباراة الوحيد، الذي أمن صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية للأخضر السعودي برصيد 6 نقاط مناصفة مع المنتخب الأسترالي الذي انتصر في وقت سابق اليوم على فيتنام بنفس النتيجة.

وتمكن المنتخب السعودي من انهاء الشوط الأول من المباراة بتقدمه بهدف صالح الشهري إثر تصويبة صاروخية من داخل منطقة الجزاء بعد متابعة لتمريرة سحرية من نجم الاتحاد السعودي «فهد المولد» بكعب القدم في الدقيقة 42.

وانطلقت مباراة السعودية وعمان على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر في مسقط. عند الساعة 19:00 بتوقيت السعودية، الساعة 20:00 بتوقيت سلطنة عُمان.

ونقلت أحداث هذا اللقاء على قناة SSC الرياضية السعودية (السابعة) بصوت المعلق الرياضي السعودي الشهير «فهد العتيبي»، كما نقل على قناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية، والقناة الرياضية العمانية بصوت المعلق أحمد الكعبي.

وكاد المنتخب العماني ينجح في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 51، إلا أن حارس مرمى السعودية «محمد العويس» تعملق في التصدي لتسديدة من داخل منطقة الستة ياردات للاعب خالد الهاجري.

وبدأ منتخب السعودية مباراة اليوم بتشكيلة مكونة من «محمد العويس – ياسر الشهراني – عبد الله مادو – عبد الإله العمري – سلطان الغنام – محمد كنو – عبد الإله المالكي – سلمان الفراج – سالم الدوسري – صالح الشهري – فهد المولد».

وكان الأحمر العماني يتشارك مع شقيقه السعودي في صدارة المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم 2022 قبل هذا اللقاء، بفضل فوز تاريخي حققه الفريق على ملعب اليابان بالافتتاح.

لكن سيتوجب على منتخب عمان وضع كامل تركيزه الآن على منافسة اليابان خلال الجولات القادمة على احتلال المركز الثالث المؤهل إلى الملحق، هذا إذا ما استمرت النتائج الإيجابية لكل من السعودية وأستراليا.

شاهد فيديو هدف السعودية امام عمان