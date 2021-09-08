بث مباشر : شاهد مباراة السودان وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2022 رابط يلا شوت

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شاهد مباراة السودان وغينيا بيساو في بث مباشر مع يلا شوت بتصفيات كأس العالم 2022، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات.
تنطلق صافرة بداية مباراة السودان وغينيا بيساو في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب الهلال بمدينة أم درمان.
تنقل مباراة السودان وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2022 بقطر على قناة الفيفا الرسمية على موقع يوتيوب، كما ينقل موقع الخليج 365 بث مباشر لأحداث اللقاء.
ويتطلع اليوم منتخب صقور الجديان لتحقيق الفوز لمصالحة جماهيره، بعد الهزيمة في المباراة السابقة أمام المغرب في الجولة الأولى من تصفيات المجموعة التاسعة الأفريقية، والتي تضم السودان وغينيا والمغرب وغينيا بييساو.
وتعد مواجهة اليوم غاية في الأهمية بالنسبة لمنتخب السودان، إذ يسعي الفريق لاستغلال ملعبه لحصد الفوز، خاصة أن أي نتيجة أخرى سوف تبعده كثيرا عن التأهل إلى نهائيات كأس العالم المقبلة في قطر.
في المقابل، يأمل منتخب غينيا بيساو لحصد الفوز بعد تعادله في الجولة الأولى مع منتخب غينيا، والخسارة اليوم تجعله يبتعد عن التأهل.
وخاض منتخب السودان مباراته ضد المغرب في الجولة الأولى للمجموعة التاسعة، خارج ملعبه، وخسر بهدفين دون مقابل، بينما تعادلت غينيا بيساو مع منتخب غينيا.
ويحتل المنتخب السودان المركز الرابع والأخير في المجموعة التاسعة، في حين يتقاسم منتخب غينيا بيساو المركز الثاني مع غينيا، ويحتل المغرب المركز الأول برصيد 3 نقاط.
السودان 2_4 غينيا بيساو
تصفيات كأس العالم 2022 _ الجولة الثانية
ملعب الهلال
انتهت
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