مشاهدة مباراة ليبيا وانجولا في بث مباشر يلا شوت بتصفيات كأس العالم 2022

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لإحدى أهم مباريات اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر بين ليبيا وأنجولا في تصفيات كأس العالم 2022.

تقام مباراة ليبيا وانجولا ضمن المجموعة الأفريقية السادسة التي تتصدرها مصر بشكل مؤقت برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل أمام انجولا والجابون في أول جولتين، مقابل 3 نقاط لمنتخب ليبيا الذي يحتل المركز الثاني.

وقلب المنتخب الليبي تأخره بهدف على ملعبه أمام نظيره الجابوني في الجولة الأولى، إلى فوز مثير بنتيجة 1/2، وجاء هدف الفوز عن طريق سند الورفلي في الدقيقة 90.

تنطلق مباراة ليبيا وانجولا على ملعب 11 نوفمبر في مدينة لواندا، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

وتنقل قناة ليبيا الرياضية مباراة ليبيا وانجولا، وفي نفس التوقيت تنقلها القناة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على موقع يوتيوب لتبادل الفيديوهات.

وفي نفس موعد مباراة ليبيا وانجولا، ستلعب الجزائر ضد بوركينا فاسو ضمن منافسات المجموعة الأولى على ملعب مراكش الكبير في المغرب، وستلعب السودان ضد غينيا بيساو على ملعب الهلال في مدينة أم درمان ضمن المجموعة التاسعة.

انجولا 0-1 ليبيا

ملعب العاصمة لواندا (انجولا)

تصفيات كأس العالم 2022

انتهت