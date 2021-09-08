لاعب مارسيليا السابق يعزز صفوف النادي الافريقي التونسي

عزز النادي الافريقي التونسي صفوفه خلال الميركاتو الصيفي 2021، بلاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي السابق ولاعب منتخب تونس “لاري عزوني” قادماً من فريق ناسيونال ماديرا البرتغالي.

تدرج عزوني في الفئات العمرية في أولمبيك مارسيليا الفرنسي، حتى الوصول إلى الفريق الأول موسم 2013/2014، لكنه خرج بنظام الاعارة لمدة موسم واحد مع فريق لوريان الفرنسي.

لعب بعدها لاعب النادي الافريقي الجديد مع أندية كورتريخت البلجيكي و ناسيونال ماديرا البرتغالي قبل التوقيع مع فريق باب الجديد خلال الميركاتو الصيفي 2021، بعد منافسة كبيرة مع الغريم الترجي الرياضي التونسي.

دولياً، شارك لاعب خط الوسط البالغ من العمر 27 عاماً في 10 مباريات مع منتخب تونس الأول، كما كانت له عدة مشاركات مع الفئات السنية للمنتخب الفرنسي.

صفقات النادي الافريقي في الميركاتو الصيفي 2021