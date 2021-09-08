شاهد فيديو اهداف مباراة تونس وزامبيا في تصفيات كأس العالم 2022..النسور يضربون بثنائية

شاهد فيديو اهداف مباراة تونس وزامبيا في تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة أفريقيا، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 7-9-2021، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات.

انفرد المنتخب التونسي بصدارة المجموعة الثانية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، عقب فوزه على مضيفه الزامبي بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب “ليفي مواناواسا ستاديوم” بمدينة ندولا.

وسجل هدفي المنتخب التونسي “وهبي الخزري” في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء، وأضاف “أنيس بن سليمان” الهدف الثاني لنسور قرطاج في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع المنتخب التونسي رصيده إلى ست نقاط في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية، حيث سبق له الفوز على غينيا الاستوائية 3 / صفر.

في المقابل توقف رصيد المنتخب الزامبي عند ثلاث نقاط فقط في المركز الثاني، حصدها من الفوز على موريتانيا 2-1.

ونقلت مباراة تونس وزامبيا في تصفيات كأس العالم 2022 على قناة سبورت كلوب 1 الصربية، كما نقل اللقاء على قناة ليبيا 218، وبالمجان عبر قناة الفيفا الرسمية على موقع يوتيوب.

كان المنتخب التونسي قد حقق الفوز بثلاثية نظيفة على منتخب غينيا الاستوائية، في الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

في المقابل نجح منتخب زامبيا في الفوز بمباراته الأولى في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 على موريتانيا بنتيجة 2-1.

وسعي نسور قرطاج اليوم بقيادة المدرب “منذر الكبير” الى تحقيق الفوز للأنفراد بصدارة المجموعة لفض الشراكة مع مضيفه الزامبي.

جدير بالذكر ان آخر مواجهة جمعت بين تونس وزامبيا تعود الى يوم 22-1-2015 في كأس الأمم الأفريقية، والتي شهدت فوز نسور قرطاج 2-1، سجل أحمد العكايشي وياسين الشيخاوي.

شاهد فيديو اهداف مباراة تونس وزامبيا في تصفيات كأس العالم 2022