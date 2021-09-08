عاجل | تشكيلة السعودية وعمان في قمة مباريات اليوم بتصفيات كأس العالم 2022

أعلنت تشكيلة السعودية وعمان في قمة مباريات اليوم بتصفيات كأس العالم 2022، لحساب الجولة الثانية من دور مجموعات المرحلة الثالثة، قبل ساعة من انطلاق اللقاء المرتقب على ملعب السلطان قابوس في مسقط.

ويحين موعد مباراة السعودية وعمان في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينيتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية و20:00 بتوقيت سلطنة عمان.

وقرر المدير الفني لمنتخب السعودية هيرفي رونار الدفع بالثنائي عبد الإله المالكي ومحمد كنو في منطقة وسط الملعب وأمامهم سلمان الفرج، وهو نفس ما فعله خلال مباراة فيتنام بافتتاح التصفيات النهائية.

وكان محمد كنو قد حل محل عبد الله عطيف الذي أصيب في الدقائق ال20 الأولى من مباراة فيتنام التي شهدت تلقي السعودية لهدف مُبكر في الدقيقة الثالثة قبل أن يقلب الفريق تاخره لفوز بنتيجة 1/3.

وسيتواجد سالم الدوسري وصالح الشهري وفهد المولد في خط هجوم منتخب السعودية، وهو نفس الثلاثي الذي بدأ به المدرب الفرنسي هيرفي رونار لقاء فيتنام.

أما مدرب منتخب عمان برانكو إيفانكوفيتش، فقد قرر مواصلة الدفع بالمهاجم صاحب الرقم 7 «خالد الهاجري» ليواصل وضع عبد العزيز المقبالي على دكة البدلاء.

وفشل خالد الهاجري في تهديد مرمى اليابان خلال المباراة الأولى من هذه التصفيات، وتكفل المهاجم البديل عصام الصبحي بتسجيل هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 88 بعد مشاركته ب4 دقائق فقط بدلاً من زاهر الأغبري والذي يعود للمشاركة كأساسي اليوم.

تشكيلة السعودية الاساسية اليوم امام عمان

محمد العويس

ياسر الشهراني – عبد الله مادو – عبد الإله العمري – سلطان الغنام

محمد كنو – عبد الإله المالكي

سلمان الفراج

سالم الدوسري – صالح الشهري – فهد المولد

تشكيلة عمان الاساسية اليوم امام السعودية

فايز الرشيدي

علي البوسعيدي – جمعة الحبسي – أحمد الخميسي – أحمد الحارثي

حارب السعدي

عبد الله فواز – صلاح اليحيائي – زاهر الأغبري

المنذر العلوي – خالد الهاجري