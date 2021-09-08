فرنسا تستعيد ذاكرة الانتصارات والبرتغال تهزم أذريبجان وهولندا تكتسح تركيا

المنامة - ياسر ابراهيم - عاد المنتخب الفرنسي بطل العالم إلى سكة الانتصارات عقب تغلبه على ضيفه المنتخب الفنلندي بهدفين دون رد، الثلاثاء في إطار تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.



أقيمت المباراة ضمن الجولة السادسة من مباريات المجموعة الرابعة وسجل أنطوان غرييزمان هدفي المنتخب الفرنسي في الدقيقتين 25 و54 فرفع رصيده من الأهداف مع الديوك إلى 41 هدفاً معادلاً رقم الأسطورة ميشيل بلاتيني في المركز الثالث على لائحة هدافي المنتخب الفرنسي.



وهي أول ثنائية لغرييزمان مع منتخب فرنسا منذ تشرين الأول/أكتوبر 2018 أمام ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية.



ورفع المنتخب الفرنسي رصيده إلى 12 نقطة فيما تراجعت فنلندا إلى المركز الثالث برصيد 5 نقاط بفارق الأهداف خلف أوكرانيا الثانية.



وفي المجموعة الأولى، تجاوزت البرتغال عقبة مضيفتها أذربيجان بعدما هزمتها بثلاثة أهداف دون رد.‎



وبسط منتخب البرتغال سيطرته على أرض الملعب عقب صافرة البداية مباشرة، إلى أن تمكن من هز شباك أصحاب الأرض عند الدقيقة 26 بهدف حمل توقيع لاعب الوسط برناردو سيلفا.



ومع حلول الدقيقة 31 أضاف المهاجم أندريه سيلفا هدفا ثانيا للبرتغال، إثر كرة وصلته من مواطنه دييغو جوتا،، الذي أحرز الهدف الثالث في الدقيقة 75 من رأسية متقنة.



وبهذا اعتلت البرتغال صدارة ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، تليها صربيا بـ 10 نقاط، ثم لوكسمبورغ ثالثا بـ 6 نقاط، وإيرلندا وأذربيجان بنقطة واحدة لكليهما.

فيما انتهت مواجهة منتخب قطر مع مستضيفه منتخب لوكسمبورغ بالتعادل 1-1، وتقدم لمنتخب لوكسمبورغ بورخيس سانشيز 31، فيما عادل للعنابي هُمام الأمين 43 .

وتندرج المباراة ضمن منافسات المجموعة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد وجّه الدعوة للاتحاد القطري لكرة القدم للمشاركة في التصفيات الأوروبية.

هولندا تكتسح تركيا

أحرز ممفيس ديباي، هاتريك، ليقود هولندا للفوز 6-1 على ضيفه التركي، اليوم الثلاثاء، لتتصدر المجموعة السابعة في تصفيات كأس العالم.

وهذه أول مرة يسجل فيها ديباي، 3 أهداف في مباراة دولية واحدة، لتحقق هولندا انتصارها الثاني في 4 أيام وتصل إلى 13 نقطة من 6 مباريات وتتصدر المجموعة على حساب تركيا، التي عانت من النقص العددي.

سجل دافي كلاسن الهدف الأول قبل مرور أول دقيقة لهولندا، التي خسرت 2-4 أمام تركيا في إسطنبول في مارس/آذار في بداية التصفيات، قبل أن يضيف ديباي، ثلاثية منها ركلة جزاء.

وأحرز جوس تيل، الهدف الخامس قبل 10 دقائق من النهاية.

واختتم دونيل مالن، السداسية في الوقت بدل الضائع، قبل أن يسجل جنكيز أوندير، هدف تركيا الوحيد.

المصدر: مواقع الكترونية