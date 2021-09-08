الامارات | البطائح يقدم الحضيري ورودريغو وتياغو

شكرا لقرائتكم خبر عن البطائح يقدم الحضيري ورودريغو وتياغو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّمت إدارة نادي البطائح المدرب التونسي الأصل، البريطاني الجنسية، طارق الحضيري، لقيادة الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى، واللاعبين المحترفين البحريني من أصول برازيلية، تياغو، والبرازيلي رودريغو.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي نظم في مقر النادي أمس، بحضور رئيس مجلس الإدارة حمد سالم الكتبي، ومدير الفريق حمدان عبيد الشامسي.

وأكد رئيس النادي أن الإدارة تعاقدت مع المدرب طارق الحضيري، الذي يعد من المدربين المميزين، وانتداب أفضل اللاعبين من المواطنين والأجانب، لبناء فريق قوي قادر على المنافسة، وتحقيق الأهداف المرسومة، من جهته، قال المدرب الحضيري إن الفريق سيكون على مستوى التحدي.

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