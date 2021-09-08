الامارات | «بيكسليت» بشعار «غودولفين» ينتزع لقب «وين ستار مينت مليون» الأميركي

شكرا لقرائتكم خبر عن «بيكسليت» بشعار «غودولفين» ينتزع لقب «وين ستار مينت مليون» الأميركي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج الجواد «بيكسليت» بشعار «غودولفين» وإشراف المدرب مايكل ستيدهام، بطلاً لسباق «وين ستار مينت مليون ستيكس» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة من عمر ثلاث سنوات للفئة الثالثة «جروب 3»، الذي أقيم فجر أمس، على مضمار «كيناكي داونز» الأميركي، بجوائز بلغت مليون دولار، وجرى لمسافة الميل (1600 متر) عشبي

وأضاف «بيكسليت» البالغ من العمر أربع سنوات، الانتصار السادس في مسيرته بعالم سباقات الخيل، والثاني له في سباقات التصنيف الرفيع، بعد فوزه الموسم الماضي في سباق «ديل مار ديربي» لخيول الفئة الثانية «جروب 2».

وعرف الفارس جويل روزاريو كيفية قيادة «بيكسليت» إلى تعويض الانطلاقة المتأخرة من البوابة السادسة، والتقدم تدريجياً من الصفوف الخلفية، نحو تقليص الفارق عن كوكبة الصدارة، قبل الاندفاع بقوة عند المنعطف الأخير، وتجاوز ثمانية من منافسيه، وقطع خط النهاية بزمن بلغ دقيقة و34 ثانية وأربعة أجزاء من الثانية، متفوقاً بفارق طولين ونصف الطول عن صاحب المركز الثاني الجواد الأميركي «سوملايكي ذوتبروان» المملوك لـ«سكاي شاي للسباقات وإسطبلات ساند دولار» بإشراف المدرب مايكل ماكير، وقيادة الفارس جوس أرتيز للمركز الثاني، وحلّ ثالثاً زميله في الإسطبل «موناراش غلين» بشعار «مايكل هوي» وإشراف المدرب ذاته مايكل ماكير، وقيادة الفارس تايلور غافاليون.

وأعرب المدرب مايكل ستيدهام عن سعادته بالإداء القوي الذي قدمه «بيكسليت» نحو تحقيق انتصاره القوي في «وين ستار مينت مليون سيتكس»، وقال ستيدهام في تصريحات صحافية: «قدم (بيكسليت) أداءً مذهلاً نحو تقليص الفارق عن كوكبة الصدارة في المراحل الأولى من السباق، قبل أن يظهر قدراته الاندفاعية مع دخول المنعطف الأخير، متجاوزاً منافسيه نحو انتزاع المركز الأول، وتحقيق انتصار قوي على أرضية صعبة للغاية».

بدوره، قال الفارس جويل روزاريو: «شرف كبير أن أحظى بفرصة قيادة هذا الجواد الرائع، الذي أكد مجدداً في انتصاره بالسباق، موهبته والمكانة القوية التي يتمتع بها في السباقات الأميركية».

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