الامارات | محمد بن زايد يهنئ القايد والعرياني بإنجاز «بارالمبية طوكيو»

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يهنئ القايد والعرياني بإنجاز «بارالمبية طوكيو» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، «فرسان الإرادة» في بعثة الإمارات التي شاركت في الألعاب البارالمبية، التي اختتمت أخيراً بالعاصمة اليابانية طوكيو، بالإنجازات الكبيرة التي حققها الأبطال. وقال سموه في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أبارك لابنيّ عبدالله العرياني ومحمد القايد الحمادي، إنجازهما في دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو، وجميع الرياضيين، وأعضاء بعثة الإمارات.. فخورون بعزيمتكم وقوة إرادتكم.. وأهنئ اليابان بنجاح البطولة، وحسن تنظيمها».

يذكر أنه اكتمل، صباح أمس، وصول أبطال الإمارات، بوصول البطل محمد القايد، بعد أن حققوا إنجازات كبيرة جداً في النسخة الـ16 للألعاب البارالمبية التي اختتمت الأحد الماضي، وشهدت تألقاً لافتاً لفرسان الإرادة من أبطال الإمارات. وكانت الألعاب المخصصة لأصحاب الهمم شهدت مشاركة كبيرة بلغت نحو 4400 رياضي، يمثلون 163 دولة، تنافسوا في 22 لعبة.

وكانت المحصلة الإماراتية ثلاث ميداليات، عبارة عن ذهبية وفضية وبرونزية، عن طريق البطل عبدالله سلطان العرياني، الذي أهدى الدولة ذهبية الرماية، والبطل محمد القايد، صاحب فضية وبرونزية ألعاب القوى (على الكراسي المتحركة). وحلت الإمارات في الترتيب الخامس على مستوى الدول العربية، والمرتبة 54 عالمياً، ما يعتبر إنجازاً جديداً لرياضة أصحاب الهمم بالدولة، في ظل التحديات التي واجهت نسخة طوكيو من ظروف التأجيل لعام كامل، بسبب جائحة كورونا.

بطلا الإمارات حققا 3 ميداليات، بواقع ذهبية وفضية وبرونزية في الألعاب البارالمبية بطوكيو.

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