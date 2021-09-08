الامارات | كوريا الجنوبية تنتزع فوزاً صعباً من لبنان

شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تنتزع فوزاً صعباً من لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر المنتخب اللبناني لكرة القدم، أمس، بنتيجة 1-صفر، أمام مضيفه الكوري الجنوبي، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022. وعلى ملعب سوون، تمكن الكوريون من خطف النقاط الثلاث بفضل هدف المباراة الوحيد الذي سجله تشانغ هوون-كوان (60). وهذا هو الفوز الأول لكوريا والخسارة الأولى للبنان، بعدما استهل المنتخبان مشواريهما بالتعادل سلباً مع العراق والإمارات توالياً. وتمتلك كوريا أربع نقاط من مباراتين. ورأى مدرب منتخب لبنان، التشيكي إيفان هاشيك، في تصريح صحافي، أن فريقه كان يستحق الخروج بنقطة التعادل وفقاً لما قدمه من أداء دفاعي وصمود قوي، مشيراً إلى أن الفريق لعب بقلبه وروحه. وأبدى هاشيك امتعاضه من الخسارة، وقال: لعبنا بطريقة مغلقة في فترات معينة، لأننا نعلم قوة الفريق الكوري، وحاولنا تضييق المساحات التي يتحرّك بها واستطعنا الحدّ من خطورته في الشوط الاول.وسيكون القادم أصعب لمنتخب لبنان، حيث سيواجه منتخبات إيران والعراق وسورية، وبات في أمس الحاجة للفوز للحفاظ على فرصته في التأهل.

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