الامارات | إيزيكيل يشارك في تدريبات الظفرة.. والسناني يعود لحراسة المرمى

شكرا لقرائتكم خبر عن إيزيكيل يشارك في تدريبات الظفرة.. والسناني يعود لحراسة المرمى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك اللاعب النيجيري إمواه إيزيكيل في الحصة التدريبية التي أجراها فريق الظفرة، ضمن التحضيرات للمواجهة المرتقبة أمام الإمارات لحساب الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، وظهر اللاعب في المران بعد اجتيازه الكشف الطبي الذي خضع له عقب وصوله للدولة، وعلمت «الإمارات اليوم» أن النادي سيكمل إجراءات التعاقد خلال الساعات القادمة، ليكون بذلك ضمن خيارات مدرب الفريق في لقاء الصقور.

على جانب آخر، عاد الحارس الأساسي خالد السناني للوجود مع الفريق، بعد انتهاء واجب الخدمة الوطنية، وسيظهر الحارس في لقاء يوم الجمعة، يذكر أن الظفرة يحتل المركز قبل الأخير في جدول الترتيب من دون رصيد من النقاط، بعد خسارته أمام الجزيرة والشارقة على التوالي.

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