الامارات | السعودية وأستراليا بالعلامة الكاملة في المجموعة الثانية

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية وأستراليا بالعلامة الكاملة في المجموعة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتزع المنتخب السعودي ثلاث نقاط ثمينة، عزز من خلالها موقعه في المجموعة الثانية، لتصفيات الدور الحاسم المؤهل لنهائيات مونديال 2022، إثر فوزه أمس على مضيفه المنتخب العماني 1-صفر على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي بمسقط ضمن منافسات الجولة الثانية. وسجل صالح الشهري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42.

ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى 6 نقاط، خلف المنتخب الأسترالي الذي يملك الرصيد نفسه، ويتقدم عليه بفارق الأهداف، فيما بقي المنتخب العماني على رصيده السابق 3 نقاط متساوياً مع منتخب اليابان، ومنتخبا الصين وفيتنام في المركزين الأخيرين من دون نقاط.

وسيطر الحذر على مجريات الشوط الأول الذي انحصر خلاله الأداء في وسط الملعب وشهد ندرة في الفرص الخطرة على المرميين، قبل أن يبادر الأخضر بالهجوم، عندما صوب سالم الدوسري كرة قوية اعتلت العارضة (25).

وأهدر المنتخب العماني فرصة سهلة إثر هجمة مرتدة سريعة لم يحسن هجومه التعامل معها لتفقد خطورتها (28).

ومن هجمة منسقة نجح الأخضر في أخذ الأسبقية عندما مرر فهد المولد كرة بالكعب لزميله صالح الشهري الذي صوبها قوية على يسار فايز الرشيدي (42).

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