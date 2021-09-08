ترتيب مجموعة الفراعنة في تصفيات المونديال بعد فوز ليبيا على أنجولا

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أشعل منتخب ليبيا، المجموعة السادسة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، بعدما حقق فوزا صعبا علي أنجولا بهدف وحيد، فى المباراة التي جمعتهما على ملعب 11 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية.

وكان المنتخب المصري قد تعادل مع الجابون 1-1، في الجولة ذاتها.

وبهذه النتيجة يتصدر منتخب ليبيا المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، يليه المنتخب المصري وصيفا بـ4 نقاط، والجابون ثالثا بنقطة، وأخيرا أنجولا بدون نقاط.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الطارئ أمس برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق متمنيًا التوفيق لجميع أعضائه التوفيق”.

كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال ال 48 ساعة المقبلة، بعد توجه الشكر لـ حسام البدري.