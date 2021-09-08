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هنا جودة بعد نتائجها فى بطولة أفريقيا: الطريق ما زال طويلا ودافعا لأطور من أدائى

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القاهرة - سامية سيد - أعربت بطلة تنس الطاولة المصرية هنا جودة عن رضاها على النتائج التى حققتها فى أول مشاركة لها فى بطولة أفريقيا للكبار، مشيرة إلى مكسب وخسارة، وأن النتائج التى حققتها فى البطولة ستكون دافعا لها فى التطور والتحسن من أدائها.

هنا جودة
هنا جودة

وحققت هنا المركز الأول فى منافسات فرق السيدات، والوصافة فى منافسات فردى السيدات، والمركز الثالث فى منافسات زوجى مختلط.

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وقالت هنا، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: "الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، المركز الأول فرق سيدات.. المركز الثانى فردى سيدات.. المركز الثالث زوجى مختلط، فى أول مشاركة ليا فى بطولة إفريقيا للكبار".

وأضافت هنا: "الطريق لازال طويل جدا والرياضة مكسب وخسارة، أهم حاجة يكون ده دافع ليا إنى أطور وأحسن من أدائى، بشكركم على دعمك ودعواتكم الجميلة، وإن شاء الله اللى جاى هيكون أفضل".

واختتمت هنا، قائلة: "شكر خاص لبطلتنا دينا مشرف، اللى واقفه جنبى وبتدعمنى دايما، هى مثال للأخلاق الجميلة".

هنا جودة
هنا جودة

ونجحت البطلة مريم الهضيبى فى التتويج ببطولة أفريقيا لتنس الطاولة بعد الفوز على هنا جودة بنتيجة 4 أشواط لثلاثة فى مباراة ماراثونية بين بطلتى النادى الأهلى فى البطولة التى أقيمت فى الكاميرون.

وحسمت مريم الهضيبى الشوط الأول لصالحها 14/ 12، وردت هنا جودة بالفوز فى الشوط الثانى 11 /5، وتقدمت هنا جودة بالشوط الثانى لها والثالث من عمر المباراة بنتيجة 11/ 7، وعززت هنا تقدمه بحسم الشوط الرابع لصالحها 13/ 11، وقلصت مريم الهضيبى النتيجة بالفوز بالشوط الخامس 11/6، واستطاعت مريم التعادل فى الشوط السادس بنتيحة 13/ 11، لتتجه المباراة لشوط فاصل والتى حسمته مريم الهضيبى بنتيجة 11/5، للتتويج بلقب أفريقيا.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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