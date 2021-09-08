شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: اسم حسن شحاتة يتردد ضمن المرشحين لتدريب منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن هناك أكثر من اسم مرشح لتولى تدريب منتخب مصر، من بينهم أجانب ووطنيون، لافتًا إلى أنه حتى السادسة مساء أمس الاثنين كان الأقرب أن يتولى فينجادا مهمة تدريب المنتخب خلفًا لحسام البدرى.

وأضاف شوبير خلال تقديم برنامجه "ملعب أون تايم" ان أسم حسن شحاتة المدير الفنى لمنتخب مصر الأسبق أصبح ضمن الأسماء المرشحة لتولى مهمة القيادة الفنية للفراعنة فى المرحلة المقبلة.

وشدد أحمد شوبير على ضرورة تأجيل مواجهات قبل النهائى ونهائى كأس مصر، من أجل أن يتمكن المدير الفنى الجديد من إقامة معسكر للمنتخب، مشددًا على ضرورة الإعلان عن مدرب المنتخب خلال ساعات وعدم التأجيل أكثر من ذلك.

وأسدل اتحاد الكرة الستار على مسيرة حسام البدرى مع المنتخب الوطنى بعدما قرر إقالته فى اجتماعه الطارئ وتوجيه الشكر للجهاز الفني والإداري على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق، وإعفائهم من مهمتهم.

وجاء حسام البدري على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر فى 20 سبتمبر 2019 منذ 717 يوما تقريبا، ولعب حتي الوقت الحالي 9 مباريات، منها لقاء ودى، حقق الفوز فى 5 وتعادل فى 4 مواجهات.

استهل حسام البدرى مشواره مع الفراعنة بمباراة ودية أمام بتسوانا فاز فيها بهدف دون رد، وبعدها خاض 8 مباريات لم يتعرض لأي هزيمة.

وفي يوم 25 مارس 2021 قاد حسام البدري منتخب مصر للتأهل إلى كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، وخلال القترة من 29 مارس حتى 31 أغسطس 2021، لم يخض المنتخب أي مباريات ورفض المدير الفني خوض أي مباريات ودية أو تجمعات في أجندة يونيو 2021 بالرغم من فترة الراحة للاعبي المنتخب وقتها.

وجاءت نتائج المباريات التي لعبها البدري كالتالي..

مصر 1 - 0 بتسوانا

مصر 1- 1 كينيا

جزر القمر 0 -0 مصر

مصر 1- 0 توجو

توجو 1 – 3 مصر

كينيا 1 – 1 مصر

مصر 4 – 0 جزر القمر

مصر 1-0 أنجولا

الجابون 1-1 مصر