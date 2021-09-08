شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك والجهاز الفني يتلقون لقاح كورونا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حصول جميع أفراد الفريق على لقاح فيروس كورونا، وقال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق إن اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي والعمال سوف يحصلون على لقاح فيروس كورونا صباح الغد الأربعاء بأحد المستشفيات الخاصة.

ويستعد الفريق لمواجهة أسوان في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر والتي تقررت إقامتها يوم 2 أكتوبر المقبل، وكان الزمالك قد تأهل للدور نصف النهائي للكأس بعد تغلبه على مصر المقاصة بهدفين دون رد باستاد السويس وقبلها فاز على الإسماعيلي بهدف دون رد في الدور ثمن النهائي.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم استئناف النشاط الكروي بإقامة مباراة السوبر عن الموسم الماضي بين الأهلي وطلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي.

فيما تقام مباراتا دور الـ 16 لكأس مصر (الأهلي مع انبي وسموحة مع بيراميدز) يوم 25 سبتمبر، ومباراة دور الـ 8 بين الفائزين في المباراتين يوم 29 سبتمبر، على أن تقام مباراة الدور قبل النهائي بين الزمالك وأسوان يوم 2 أكتوبر، والمباراة الأخرى بين الفائز في دور الثمانية مع بتروجيت يوم 3 أكتوبر، فيما تقام المباراة النهائية للكأس يوم 19 أكتوبر.