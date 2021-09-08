أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 7 / 9 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 7 / 9 / 2021 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها، منتخب مصر يواجه ليبيا يومىّ 9 و12 أكتوبر المقبل فى تصفيات كأس العالم.

منتخب مصر يواجه ليبيا يومىّ 9 و12 أكتوبر المقبل فى تصفيات كأس العالم

حدد الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، موعد مباراتي منتخب مصر مع ليبيا في الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

رسميا.. اتحاد الكرة يعلن انطلاق الدورى الجديد 25 أكتوبر

قرر اتحاد الكرة بشكل رسمى ونهائى انطلاق الدورى الجديد موسم 2021 -2022 يوم 25 أكتوبر المقبل بعد انتهاء كأس مصر.

لجنة الاستئناف باتحاد الكرة تنظر تظلم الزمالك على عقوبات احتفالية الدرع الأسبوع المقبل حدد المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، موعدا غايته الأسبوع المقبل لبداية نظر التظلم الذي تقدم به نادي الزمالك ضد العقوبات الصادرة بحقه من إدارة المسابقات حول أحداث مباراة الفريق في الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز. خرج عبد الله جمعة الظهير الأيسر لفريق الزمالك من حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق وذلك استعدادا للموسم الجديد، حيث أكد مصدر داخل الزمالك ان المدير الفني الفرنسي يرفض تواجد عبد الله جمعة في صفوف الفريق لعدم الحاجة الفنية له في وجود محمد عبد الشافي واحمد فتوح.