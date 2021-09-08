شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحسم موقف 8 لاعبين بالأهلي من الرحيل أو البقاء خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، خلال الساعات المقبلة، مصير عدد من لاعبي الفريق الأحمر من الموافقة على خروجهم للإعارة أو التمسك باستمرارهم في صفوف الأهلي في الموسم المقبل، بعد تلقى عدد كبير من اللاعبين عروضا من أندية الدوري الممتاز.

وتلقى كل من محمود وحيد وسعد سمير وكريم نيدفيد ومحمد محمود ومحمد محمود ومروان محسن وناصر ماهر وجونيور أجايي عروضا للرحيل عن الأهلي على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، وهو ما سيتم حسمه بعد عودة موسيماني.

ويعود موسيماني إلى القاهرة لقيادة مران الفريق الأحمر بدءا من غد الأربعاء على ملعب مختار التتش ضمن التحضير لخوض منافسات بطولة كأس مصر ومن ثم بطولة الموسم الجديد من الدوري المصري.

ومنح موسيماني لاعبي الأهلي فترة راحة لمدة 10 أيام قبل استئناف التدريبات الجماعية يوم الأربعاء المقبل، لإراحة اللاعبين بعد الإجهاد الذي تعرضوا له طوال الفترة الماضية بسبب ضغط مباريات الدوري.

ويستعد مسئولو النادي الأهلي لتعديل عقد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق خلال الفترة القليلة المقبلة بعدما عقد مسئولو القلعة الحمراء أكثر من جلسة مع الحارس الدولي خلال الفترة الماضية أتفقوا خلالها على عدم الرحيل وإغلاق هذا الملف رغم أن العروض كانت مُغرية للغاية من أندية عربية وأوربية ، وعلم ”الخليج 365” أن مسئولو القلعة الحمراء قرروا رفع عقد الشناوي بشكل كبير ليكون الأعلى في الفريق بإعتباره أحد أهم لاعبي الأهلي الفترة الماضية وله دور بارز في تحقيق البطولات المحلية والقارية على مدار الفترة الماضية ، كما أن الحارس إستجاب لرغبة الأهلي ورفض الكثير من العروض سواء من أندية محلية الموسم الماضي عندما وصله عرضاً من بيراميدز أو من أندية خليجية كالنصر السعودي التي وصل بعضها إلى إغراء الحارس بمنحه ما يقرب من 50 مليون جنيه سنوياً.

ويعد محمد الشناوى أحد أهم الأوراق الرابحة للنادى الأهلى، والتى منحته التتويج الأفريقى مرتين على التوالى، السد الذى يصعب على المنافسين عبوره، فالشناوى هو فرس الرهان الأول لجماهير النادى الأهلى فى الفترة الماضية، وكم من مباراة تألق فيها السد المنيع، ورجح كفة فريقه وخرج فائزا بسبب تألقه وتصدياته التاريخية.