شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الزيات: فخور بفضية الأولمبياد فى أول مشاركة والإصابة حرمتنى من "الذهب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الزيات، لاعب المنتخب الوطنى فى التايكوندو، أنه سعيد بحصوله على الميدالية الفضية في أول مشاركة في دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو 2020.

وقال محمد الزيات، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON E: "الحمد لله على حصولى على ميدالية الباراتايكوندو فى أول مشاركة لها فى البارالمبية وأنا عندى 20 سنة ولسه أمامى المشوار طويل، والإصابة حرمتنى من المنافسة على الذهب بعد الإصابة التى تعرضت لها أمام اللاعب الروسى".

وأضاف محمد الزيات: "اللاعب الروسى قام بركلة فى زورى ودى لعبة خطأ، أفقدتنى الوعى ولم أعِ إلا وأنا فى المستشفى، ولكن حاولت العودى مرة أخرى ودخلت المباراة النهائية وحاولت لكن لم استطع أن اكمل أكثر من 25 ثانية والطيبب طلب إنهاء المباراة لأنى كنت متأثر جدا بالإصابة".

وتابع الزيات: "أنا فى حسابات ومعلومات وفى الإجازة كنت دائما بشتغل، فاشتغلت سباك وفى محلات ملابس، وأسعد لحظة فى حياة والدتى عندما أخذت الميدالية الفضية وكانت تتمنى أن تكون معايا وتحضنى وتقول أنا أم البطل، كذلك والدى الذى واقف جانبى طول حياتى وكانت أول مكالمة بعد الميدالية له".

وحصد محمد الزيات لاعب المنتخب الوطنى فى التايكوندو الميدالية الفضية فى منافسات وزن 61 كجم بدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020 بعد الإصابة أمام منافسه الروسى بضربة فى الوجه بنصف النهائى لتنتهى المباراة لصالحه وفقا لقانون اللعبة وعدم القدرة على خوض النهائى.