شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد السلام لاعب الزمالك يحتفل بزفافه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل محمد عبد السلام، مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، والذى تمت إعارته لصفوف الاتحاد السكندرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بحفل زفافه وسط لفيف من الأصدقاء والأقارب.

وحرص عدد من نجوم الزمالك على حضور حفل زفاف محمد عبد السلام، وكان من بينهم إمام عاشور لاعب وسط الزمالك، واحتفل عبد السلام مع زوجته بالرقص بالشماريخ.

وانتقل محمد عبد السلام لصفوف الاتحاد السكندرى لمدة موسم على سبيل الإعارة، ووضع مسئولو الزمالك مع نظرائهم فى الاتحاد، مبلغ 5 مليون جنيه، كقيمة لبند الشراء النهائى حال رغبة الاتحاد السكندرى الحصول على خدمات اللاعب وذلك بعد السنة الأولى من إعارته بداية من الموسم الجديد، وبذلك سيكون لزعيم الثغر الأولوية حال الرغبة فى حصول اللاعب بشكل نهائى.

فيما تسلم مسئولو الزمالك 2 مليون جنيه من الاتحاد السكندرى، هى قيمة إعارة اللاعب محمد عبد السلام، إلى النادى السكندرى، لمدة موسم واحد، مع وضع بند بالعقد يُتيح أمكانية تمديد بقائه بصفوف نادى الاتحاد السكندرى بنهاية الموسم القادم.

ووقع محمد عبدالسلام عقود انتقاله إلى الاتحاد السكندرى، فى حضور محمد مصيلحى رئيس النادى عقب إنهاء كافة الأمور المالية مع حسين لبيب رئيس نادى الزمالك، فيما أشار حسام حسن المدير الفنى لزعيم الثغر وإبراهيم حسن مدير الكرة، بإمكانات وقدرات اللاعب الفنية والبدنية، وأن أنضمامه إضافة قوية لخط دفاع زعيم الثغر فى الموسم القادم، وأنهى اليوم إيهاب جابر مدير شئون اللاعبين جميع إجراءات أنتقال اللاعب.

شارك محمد عبد السلام مع الزمالك فى الموسم المنقضى خلال 4 مباريات ببطولة الدورى الممتاز، ومباراتين فى كأس مصر، بالإضافة إلى مشاركته مع منتخب مصر الأولمبى فى مباراتين خلال مشاركته فى دورة الألعاب الأولمبية التى أقيمت فى طوكيو، وتأهل خلالها الفراعنة إلى الدور ربع النهائى قبل الهزيمة من البرازيل والخروج من المنافسات.



محمد عبد السلام لاعب الزمالك يحتفل بزفافه (1)



محمد عبد السلام لاعب الزمالك يحتفل بزفافه (2)



محمد عبد السلام لاعب الزمالك يحتفل بزفافه (3)



محمد عبد السلام لاعب الزمالك يحتفل بزفافه (4)



محمد عبد السلام لاعب الزمالك يحتفل بزفافه (5)



محمد عبد السلام لاعب الزمالك يحتفل بزفافه (6)



محمد عبد السلام لاعب الزمالك يحتفل بزفافه (7)



محمد عبد السلام لاعب الزمالك يحتفل بزفافه (8)



محمد عبد السلام لاعب الزمالك يحتفل بزفافه (9)



محمد عبد السلام لاعب الزمالك يحتفل بزفافه (10)