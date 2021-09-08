شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الثلاثاء 7 / 9 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الثلاثاء الموافق 7 / 9 / 2021 العديد من الأخبار الهامة على رأسها إعارة والتر بواليا مهاجم الفريق الأحمر إلى مالاتيا سبور التركى، بالإضافة لتسديد المبلغ المتبقى فى صفقة طاهر محمد طاهر للمقاولون العرب.

رسميًا.. مالاتيا سبور التركى يعلن التعاقد مع والتر بواليا من الأهلى

أعلن نادي مالاتيا سبور التركي اليوم عن التعاقد مع والتر بواليا مهاجم الأهلي رسميا، قبل نهاية سوق الانتقالات في تركيا المحدد له غدا الأربعاء.

المقاولون: الأهلى أرسل القسط الأخير من صفقة طاهر وعلاقتنا مميزة

كد المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن النادى الأهلى أنهى سداد قيمة صفقة طاهر محمد طاهر بعد إرسال القسط الأخير، وأضاف عادل في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن العلاقة بين المقاولون والأهلى أكثر من مميزة.

وقت الاسترخاء: أفشة فى البحر قبل بدء الموسم الجديد.. صور

استغل النجم محمد مجدى أفشة، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر، الإجازة التى منحها الجهاز الفنى للأهلى للاعبيه الدوليين، عقب انتهاء الجولة الأولى من مباريات الفراعنة خلال التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 .

موسيمانى يحتفل بتخرج ابنته الجامعى: فخور بك ومتحمس لرؤية مستقبلك

احتفل بيتسو موسيمانى، المدير الفنى الجنوب إفريقى للنادى الأهلى، بتخرج ابنته "ليلينتل" فى جامعة ويتواترسراند بمدينة جوهانسبرج فى جنوب إفريقيا

الأهلي يجهز الصفقات الجديدة للمشاركة في السوبر المحلي

يبدأ الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني تجهيز الصفقات الجديدة لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في مباراة السوبر المحلي عن الموسم الماضي التي تم تحديد موعدها يوم 21 سبتمبر الجاري أمام طلائع الجيش، مع عودة الفريق الأحمر للتدريبات الجماعية غدا الأربعاء بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين.

تعرف على موعد مباراة الأهلى وطلائع الجيش في السوبر المحلى

أعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم، موعد مواجهة النادى الأهلى مع نظيره طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي في كأس السوبر المحلى لكرة القدم للموسم الماضى.

النادى الأهلى يحتفل بعيد ميلاد أسطورته ربيع ياسين: نتمنى لك عيد سعيد

حرصت الصفحة الرسمية للنادي الأهلى، على الاحتفال بعيد ميلاد لاعبها السابق ربيع ياسين، الذى يوافق اليوم، ونشرت صورة له عبر حسابها الشخصى بموقع تويتر، وكتبت "نحتفل اليوم بعيد ميلاد لاعبنا السابق ربيع ياسين، نتمنى لك عيد ميلاد سعيد".

الأهلي يرفض عرض جالاتا سراى الأخير لشراء ديانج

رفض مسئولو النادي الأهلي العرض الأخير المقدم من نادي جالاتا سراي التركي، لشراء خدمات المالي اليو ديانج لاعب وسط الفريق الأحمر، خلال الانتقالات الصيفية الحالية وقبل غلق باب الانتقالات في الدوري التركي غدا الأربعاء.