شكرا لقرائتكم خبر عن حمدتو: كان نفسى فى "ميدالية" بطوكيو ..وانتظرونى فى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إبراهيم حمدتو، بطل تنس الطاولة، أنه كان يفكر في الاعتزال بعد دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو، إلا أن تشجيع أصدقائه جعلنه يسعى للمشاركة في باريس 2024.

وقال إبراهيم حمدتو خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON E: "كنت ناوى أعتزل بعد أولمبياد طوكيو الماضية لكن أصدقائى شجعونى أن استمر وجابولى صور أولمبياد باريس تنتظر حمدتو، فإن شاء الله هحاول أعودة مرة أخرى، وكان نفسى ألعب كرة القدم ولكن الأوضاع كانت صعبة".

وأضاف إبراهيم حمدتو: "كنت بتفرج على أصدقائى بيلعبوا تنس طاولة وبقوله المفروض تعمل كذا فقالى أتكلم عن حاجة تقدر تعملها، فالكلمة دى دخلت دماغى وتانى يوم حاولت أمسك المدرب من تحت باطى فمعرفتش اتحكم فيه، ثم خدت المدرب بفمى من تحت إبطى فحسيت انى متمكن فيه وبدأت أتدرب به".

وتابع بطل تنس الطاولة: "كان نفسى افرح الشعب المصرى بميدالية ولكن حديث وكالات الأنباء فى العالم أعادت لى بعض التكريم، والمضرب اللى بلعب به زيه زى أى مضرب بيد من خشب، و يسبب لى ألاما فى الأسنان، وعانيت من انفجار فى غضروف الظهر وأجريت عملية فيه عام 2019".

وشهدت مباراة البطل المصرى فى لعبة تنس الطاولة إبراهيم حمدتو، اهتماما إعلاميا لم يسبق له مثل فى دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو، حيث تواجدت جميع كاميرات المصورين لمتابعة حمدتو.

وسلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فى تقريرها عن البطولة البارالمبية، على البطل المصرى إبراهيم حمدتو الذى ودع منافسات مسابقة تنس الطاولة، ووصفت الصحيفة البريطانية أداء اللاعب المصرى إبراهيم حمدتو بأنه أبهر الجماهير التى تابعته وانه كان مذهلاً رغم خسارته.