شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 7/ 9/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم، الثلاثاء، الموافق 7/ 9/ 2021 العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها الإعلان عن ثانى الصفقات بضم محمود شبانة من أسوان 3 سنوات، وإصابة محمد عواد بكدمة فى الركبة ومنحه راحة من التدريبات.

الزمالك يعلن عن ثانى صفقاته بضم محمود شبانة من أسوان 3 سنوات

أعلن نادى الزمالك عن اتمام ثانى صفقاته الرسمية، بضم محمود شبانة مدافع فريق أسوان لمدة 3 سنوات مقبلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم خط دفاع الفريق الأبيض فى الموسم الجديد.

اتجاه لتعديل المكافآت والعقوبات فى لائحة الزمالك الجديدة

ينوي الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون ، تجهيز لائحة جديدة للفريق يتم تطبيقها بداية من الموسم المقبل.

لجنة الاستئناف باتحاد الكرة تنظر تظلم الزمالك على عقوبات احتفالية الدرع الأسبوع المقبل

حدد المستشار عادل الشوربجى رئيس لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، موعدا غايته الأسبوع المقبل لبداية نظر التظلم الذي تقدم به نادي الزمالك ضد العقوبات الصادرة بحقه من إدارة المسابقات حول أحداث مباراة الفريق في الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.

تعرف على موعد مباراة الزمالك وأسوان فى كأس مصر

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة الزمالك أمام أسوان في نصف نهائي كأس مصر يوم 2 أكتوبر المقبل، فيما تقام المباراة النهائية للكأس يوم 19 أكتوبر، وتنطلق مسابقة الدوري الممتاز يوم 25 أكتوبر.

لاعبو الزمالك يحتفلون بعيد ميلاد حازم إمام ويوسف نبيه.. وأوباما يواصل التأهيل

قام لاعبو الزمالك بالاحتفال بالثنائي حازم إمام ويوسف أسامة نبيه قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الثلاثاء، واحتفل لاعبو الزمالك بعيد ميلاد إمام ونبيه بطريقة كوميدية بعمل ممر للثنائي في أجواء شهدت حالة طيبة بين الجميع.

مران الزمالك × 10 صور.. فقرة ترفيهية وتألق حمدى والسعيد وحفنى

خاض فريق الزمالك مرانه الجماعى مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب النادى بميت عقبة، فى إطار الاستعداد لمواجهة أسوان في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر والتي تقررت إقامتها يوم 2 أكتوبر المقبل.

كارتيرون يرفض محاولات الصلح الأخيرة مع جنش ويتمسك برحيله

رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك التصالح مع محمود جنش حارس مرمي الفريق، وتمسك المدير الفني برأيه الرافض لتواجد جنش في الزمالك الموسم المقبل، بعدما ترك اللاعب معسكر الفريق قبل مباراة سيراميكا في الدورى الموسم الماضي اعتراضا علي جلوسه احتياطيا.

إصابة محمد عواد بكدمة فى الركبة ومنحه راحة من التدريبات

فضل الجهاز الطبي للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة منح محمد عواد حارس مرمى الفريق راحة من التدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء.

كارتيرون: البطولات الثلاث مع الزمالك لها طعم خاص.. وأفضل تتويج الدورى"الأصعب"

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، أنه فاز مع الفريق بثلاثة ألقاب، وكل بطولة لها طعم خاص، موضحًا أن بطولة السوبر الأفريقي كانت الأولى له مع الفريق عندما فاز على الترجي وهو منافس قوي وكان من الصعب الفوز عليه بعد فوه ببطولتي دوري أبطال أفريقيا متتاليتين