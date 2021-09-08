شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يؤجل تدريبات الاتحاد السكندرى بعد إعلان موعد الدورى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر حسام حسن، المدير الفنى لنادى الاتحاد السكندرى، تأجيل تدريبات الفريق السكندرى ليوم السبت المقبل، بعدما حدد الاتحاد المصرى يوم 25 أكتوبر المقبل موعدا للدورى الجديد.

وكان من المفترض أن يعود الاتحاد السكندرى إلى التدريبات غدا الأربعاء على ملاعب النادى بسموحة، إلا أن موعد الدورى الجديد جعل حسام حسن يمنح اللاعبين إجازة ويؤجل انطلاق التدريبات ليوم السبت المقبل فى السادسة مساء.

وتعيش الجماهير الإسكندرانية حالة من الترقب، حيث تخشى رحيل حسام حسن للمنتخب، حيث تشهد حالة من الانقسام فى الوقت الحالى ما بين موافق ومعارض لفكرة رحيله للمنتخب، ويتخوف البعض من تأثر الفريق برحيله، خاصة أن الوقت ضيق أمام خليفته فى زعيم الثغر قبل بداية الموسم الجديد، الذى سينطلق يوم 25 أكتوبر المقبل بعد انتهاء كأس مصر.

وقرر اتحاد الكرة بشكل رسمى ونهائى انطلاق الدورى الجديد موسم 2021 -2022 يوم 25 أكتوبر المقبل بعد انتهاء كأس مصر.

قررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة فتح الباب أمام الأندية لتقديم طلبات الحصول على تراخيص الأندية المحترفة استعدادا للموسم الجديد يوم 30 سبتمبر الجارى وحتى 21 أكتوبر المقبل، على أن يتضمن الطلب جميع الأوراق المطلوبة للحصول على الرخصة أو تجديدها بالنسبة للأندية السابق حصولها على هذه الرخصة.

وحددت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة الفترة من 14حتى 21 نوفمبر المقبل، موعدا لتقديم الطعون للجنة طعون التراخيص فى حالة رفض الطلب.