شكرا لقرائتكم خبر عن فاطمة عمر: الإصابات "عطلتنى" وكان هدفى البرونزية فى طوكيو وحققت الفضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الرباعة البارالمبية فاطمة عمر أن الإصابات والظروف الصعبة كانت تعاندها قبل المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية، إلا أنها تفوقت على هدفها وحصلت على الميدالية الفضية.

وقالت فاطمة عمر، خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدى في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة ON E: "كان هدفي الميدالية البرونزية في طوكيو وحققت الفضية، والبطولة جاءت بعد أحداث كثيرة لنا كفريق، وتعرضت للإصابة بفيروس كورونا مرتين، وتعرضت لإصابة قبل أولمبياد طوكيو مباشرة، وكنت رايحة على الميدالية البرونزية لأن الإصابة عطلتنى كتير وأبعدتنى عن مستواي والحمد لله جبت فضية".

وأضافت فاطمة عمر: "سعيدة جدا بتحقيق الميدالية الفضية لأن الكل كان يدرك حجم الإصابات التي عانيت منها ورفعت 120 كيلو مع أن رقمى في لندن كان 143 ورفعت في التمارين 55 كيلو، ولكن مع الإصابات وعدم الاستعداد الجيد فأنا سعيدة بهذه الميدالية".

وتابعت أسطورة رفع الأثقال: "دخولى لرفع الأثقال لإثبات لكل الناس التي تنظر إلى ذوى الاحتياجات الخاصة بأنهم يحتاجون للمساعدة ولا يعتمدون على أنفسهم، لأثبت لهم أننا لا ينقصنا أي شيء، فاختارت رفع الأثقال كنوع من التحدى، وأثبت ذلك بعد مرور 27 سنة من اللعب وحققت أكثر من 30 ميدالية منها 6 فى الأولمبياد".

وعن أصعب البطولات، قالت فاطمة عمر: "أصعب بطولة كانت بطولة كأس العالم في كازاخستان، وكنت مش في مستواي خالص وحاولت اعتر لكن المدرب صمم أنى أشارك حتى لو هاخد المركز الثامن ولكن لما رحت قلت لنفسى مينفعش أشارك وعلم مصر مش مرفوع فالحمد لله بالإصرار جبت برونزية، ودائما أضع اسم بلدى أمامى ولابد أن أكون خير سفير لمصر".